В отличие от своих летающих и даже сухопутных собратьев подводные беспилотники никогда не вызывали повышенный интерес общественности. Уж слишком эти торпедообразные конструкции похожи на то, что принято называть словом "робот". Но задачи эти аппараты решают очень серьезные, и будущее у них очень большое.

Это стало совершенно очевидно после того, как в 2018 году президент России Владимир Путин рассказал о том, что в нашей стране создается подводный робот стратегического назначения. Вскоре стало очевидно, что за словами президента стоит огромная работа отечественных инженеров, которая вывела нашу страну на лидирующие позиции в мире в области создания подводных аппаратов, которые не просто могут искать мины, как американские аналоги, но и изменить баланс сил на планете.

В СССР с 1960-х годов создавали и отрабатывали технологии дистанционно управляемых подводных аппаратов, которые могли использоваться при глубоководных работах, для разведки морского дна или в спасательных операциях. На этом этапе были созданы системы управления подобных аппаратов, манипуляторы, телевизионная аппаратура, а также отработаны различные методы навигации. Первыми советскими подводными роботами стали "Манта", "Скат", "Макс-2" и комплекс "Лортодромия", который применялся для обследования затонувших подводных лодок К-8, К-219 и "Комсомолец".

Думали в СССР и о том, как использовать глубины океанов для получения преимуществ в стратегическом противостоянии с США. Еще в начале 1950-х в СССР появился проект суперторпеды с ядерным зарядом Т-15. Она должна была поражать береговые районы США как непосредственно ядерным взрывом, так и спровоцированным им цунами. Эта идея с разными изменениями существовала до самого распада СССР, но так и не вышла за пределы теоретической стадии. Проблема была в том, что такая торпеда могла выполнить свою задачу только если смогла бы незаметно для противника обойти все линии обороны и достигнуть цели. На уровне развития технологий XX века эта задача была невыполнима.

К сожалению, после распада СССР многие результаты тех работ остались не востребованы. Толчком для возобновления работ стала трагедия подводной лодки "Курск". ВМФ России начал закупать передовые автономные аппараты для глубоководных работ иностранного производства и проявлять интерес к отечественным проектам. В начале 2000-х российские профильные институты получили не только финансирование, но и возможность предметно разобраться в достижениях иностранных коллег на примере закупаемых Россией роботов SMD-Hydrovision, SAAB Seaeye, Venom, Tiger, Panther Plus и Gavia.

Первыми советскими подводными роботами стали "Манта", "Скат" и комплекс "Лортодромия", который обследовал затонувшие подводные лодки

В результате в нашей стране вскоре появились собственные продвинутые роботизированные подводные системы - поисковый аппарат "Марлин-350", противоминный комплекс "Маевка", аппарат для работы на больших глубинах "Концепт-М".

К середине 2000-х в России также вернулись и к проекту создания больших необитаемых подводных аппаратов. Первым из подобных проектов стал "Клавесин" - аппарат, способный преодолевать под водой до 300 километров на глубинах до 6 тысяч метров. Он оснащен гидролокатором бокового обзора, электромагнитным искателем, видеокамерой и датчиковой аппаратурой. ВМФ России закупила несколько таких аппаратов, что позволило оценить перспективы их использования в боевой работе. В результате проект получил развитие в виде нового поколения аппарата - "Клавесин-2Р-ПМ", который ЦКБ "Рубин" разрабатывает с 2016 года. В 2018 году состоялись первые успешные испытания этого подводного робота. "Клавесин-2Р-ПМ" должен будет войти в состав комплекса оборудования модернизируемой подводной лодки проекта 949АМ "Антей".

В отечественных и иностранных СМИ с 2014 года стала появляться информация, что Россия вернулась к проекту создания подводного аппарата, который может нести ядерный заряд. Ясность внес лично Владимир Путин, который в Послании Федеральному Собранию 2018 года рассказал о том, что в России создан подводный аппарат, "способный двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей". Из слов президента следовало, что российским ученым удалось решить задачи, которые оставили на бумаге советский проект "царь-торпеды".

Современная "царь-торпеда" принципиально отличается от всего, что когда-либо было создано в мире в области подводных автономных систем и решает куда более серьезные задачи, чем ее малые собратья. Она является фактором сдерживания самых сильных противников России. Ее цели - не мины и подводные кабели, она не будет использоваться с целью дезинформации противника или проведения диверсий. Ее задача - гарантированное уничтожение авианосных группировок, береговых укреплений и инфраструктуры. При этом отследить и уничтожить такое оружие задача крайне непростая.

Подробности проекта засекречены. Известно только, что он должен быть введен в строй до 2027 года. К этому времени будет готова подводная лодка, носитель этих аппаратов, которая уже троится в Северодвинске на ПО "Севмаш".

При береговой линии более чем 40 тысяч километров России жизненно необходимы необитаемые аппараты с большой автономностью не только для решения стратегических задач ядерного сдерживания, но и для повседневного мониторинга акватории. Создание в последние годы уникальных систем является важным шагом в этом направлении.