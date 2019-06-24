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24.06.2019 10:33
Рубрика: В мире

Плахотнюк покинул должность председателя Демократической партии Молдавии

Текст: Игорь Дунаевский

Олигарх Владимир Плахотнюк в понедельник объявил об отставке с должности председателя Демократической партии Молдавии (ДПМ). В своем Facebook он объяснил это желанием продемонстрировать, что партия теперь не контролируется им лично.

Плахотнюк заявил, что из-за проблем с ним часть проевропейских сил в молдавском парламенте отказывалась идти на контакт с ДПМ, также ориентирующейся на Евросоюз.

Фото: EPA
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"Должно быть ясно, что теперь Демократическая партия не контролируется одним человеком, не контролируется мной, - написал он. - Я сложил с себя полномочия председателя, предложил коллегам собраться на заседание и избрать новое руководство".

Хотя на новые должности, по его словам, он не претендует, от депутатского мандата теперь уже бывший глава ДПМ отказываться не намерен.

Напомним, что после того, как недавно в Молдавии была сформирована правящая коалиция, а ДПМ потеряла власть, Владимир Плахотнюк спешно покинул страну, объяснив это желанием обеспечить безопасность семьи. Власти Молдавии учредили комиссию по расследованию неудавшейся попытки ДПМ организовать госпереворот.

В мире экс-СССР Молдавия Политический кризис в Молдавии
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