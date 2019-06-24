Подведены итоги основной волны ЕГЭ

Завершилась "основная волна" Единого госэкзамена, осталось всего несколько резервных дней. Но на результаты они сильно не повлияют. Каким получился ЕГЭ-2019?

Татьяна Голикова: Все изменения, которые произошли в ЕГЭ за последние шесть лет, доказали свою эффективность. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Вице-премьер Татьяна Голикова высоко оценила работу органов власти по организации единого госэкзамена и заявила, что серьезных сбоев удалось не допустить. "По нашей оценке, ЕГЭ прошел на достаточно высоком организационном уровне, мы не отмечаем каких-то серьезных сбоев", - сказала Голикова на пресс-конференции, посвященной итогам основной кампании ЕГЭ-2019.

Впрочем, "некоторые проблемы" в ходе ЕГЭ все же были. Но, как отмечено, такой сложный процесс не может проходить совсем без них. Вице-премьер также напомнила, что в этом году завершился переходный период для Крыма и Севастополя: 14 тысяч выпускников сдавали ЕГЭ по общим правилам.

Итак, "портрет" единого: 750 тысяч участников, 85 регионов России, 54 зарубежных страны, 6729 стобалльников (это больше чем в прошлом году). Двое получили максимум по всем четырем выбранным предметам. Самые популярные экзамены: по-прежнему правит балл обществознание, за ним - физика, биология, история, химия и информатика. Средние баллы: лучшие результаты по профильной математике, истории и английскому языку. Очень позитивные сдвиги по географии, информатике, физике.

- Все изменения, которые произошли в ЕГЭ за последние шесть лет, доказали свою эффективность, - отметила Татьяна Голикова. - Отмечу, что особенность современных контрольно-измерительных материалов - ежегодное усиление научной и практико-ориентированной частей заданий. Тестов не осталось практически нигде.

Общее количество так называемых "стобалльников" - участников ЕГЭ, набравших максимальные 100 баллов хотя бы по одному из экзаменов, - увеличилось по сравнению с прошлым годом на 557 человек.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что 445 человек в России в этом году набрали 100 баллов сразу по двум предметам ("200-балльники"), 30 человек достигли такого результата по трем предметам ("300-балльники") и двое смогли набрать максимальный балл по четырем предметам. Один из "400-балльников", Даниил Дрябин из Тульской области, принял участие во вчерашней пресс-конференции вместе с директором школы и своим классным руководителем.

- Чтобы сдать экзамены, нужно просто хорошо учиться в школе, знать базу по предметам и - важно - уделять внимание изучению наук, - сказал выпускник тульского лицея N 2. - Я учился в физико-математическом классе и профильные экзамены не вызвали особых трудностей. Вот с русским языком было сложнее - пришлось заниматься с репетитором. Многое в подготовке к ЕГЭ решает самостоятельная работа, смысла в "натаскивании" на экзамен я не вижу. Поступать собираюсь или в МФТИ или на мехмат МГУ.

В целом, по данным Рособрнадзора, доля высокобалльных работ (81-100 баллов) от общего числа сдававших ЕГЭ в этом году составила 23,5% по русскому языку, 7,1% - по профильной математике. Самая большая доля высокобалльников - на ЕГЭ по иностранным языкам: от 29,2% по китайскому языку (проводится в 2019 г. впервые) до 42,7% по английскому языку.

Татьяна Голикова отметила, что считает разделение экзамена по математике на базовый и профильный уровень удачным решением. "Наилучшие результаты мы отмечаем по профильной математике: как раз нам кажется, что это разделение благотворно сказалось на результатах сдачи. Далее история и английский язык. Это три лидера, которые дали наилучший средний балл по 2019 году", - сказала она.

Кстати, эксперты отмечают, что Единый государственный экзамен по иностранным языкам выбирают примерно 10% выпускников. Поэтому возникают серьезные опасения, будут ли успешны все выпускники, когда этот экзамен станет обязательным в 2022 году. Как ранее сообщалось, обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введен в 2022 году, задания уже разрабатываются. А в 2020 году планируется ввести "пилот" в 19 регионах РФ.

Есть и еще цифры. Так, в этом году с основного периода ЕГЭ были удалены 812 человек, в том числе 355 использовали мобильники, у 323 нашли шпаргалки. В прошлом году тех, кому удалось пронести мобильные телефоны, было куда больше - 518. Доля не сдавших ЕГЭ остается в пределах 6% от общего числа сдающих. Но еще будут резервные дни, и все надеются, что ситуация поправится.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов подчеркнул: в ЕГЭ на будущий 2020 год не предполагается серьезных изменений.

- Для нас важна стабильность, - отметил он. - Важно, чтобы все понимали правила, и чтобы эти правила не менялись. Поэтому до сентября мы опубликуем все демоверсии для выпускников 2020 года.

Между тем

Традиционно по завершении экзаменационной кампании Рособрнадзор начинает сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о совершенствовании ЕГЭ. Пожелания и предложения можно направлять на электронную почту ege2019@obrnadzor.gov.ru до 1 августа.