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24.06.2019 18:44
Рубрика: Общество

Выпускной балл

Подведены итоги основной волны ЕГЭ
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(7893)
Завершилась "основная волна" Единого госэкзамена, осталось всего несколько резервных дней. Но на результаты они сильно не повлияют. Каким получился ЕГЭ-2019?
Татьяна Голикова: Все изменения, которые произошли в ЕГЭ за последние шесть лет, доказали свою эффективность. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Татьяна Голикова: Все изменения, которые произошли в ЕГЭ за последние шесть лет, доказали свою эффективность. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Татьяна Голикова: Все изменения, которые произошли в ЕГЭ за последние шесть лет, доказали свою эффективность. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Вице-премьер Татьяна Голикова высоко оценила работу органов власти по организации единого госэкзамена и заявила, что серьезных сбоев удалось не допустить. "По нашей оценке, ЕГЭ прошел на достаточно высоком организационном уровне, мы не отмечаем каких-то серьезных сбоев", - сказала Голикова на пресс-конференции, посвященной итогам основной кампании ЕГЭ-2019.

Впрочем, "некоторые проблемы" в ходе ЕГЭ все же были. Но, как отмечено, такой сложный процесс не может проходить совсем без них. Вице-премьер также напомнила, что в этом году завершился переходный период для Крыма и Севастополя: 14 тысяч выпускников сдавали ЕГЭ по общим правилам.

Итак, "портрет" единого: 750 тысяч участников, 85 регионов России, 54 зарубежных страны, 6729 стобалльников (это больше чем в прошлом году). Двое получили максимум по всем четырем выбранным предметам. Самые популярные экзамены: по-прежнему правит балл обществознание, за ним - физика, биология, история, химия и информатика. Средние баллы: лучшие результаты по профильной математике, истории и английскому языку. Очень позитивные сдвиги по географии, информатике, физике.

- Все изменения, которые произошли в ЕГЭ за последние шесть лет, доказали свою эффективность, - отметила Татьяна Голикова. - Отмечу, что особенность современных контрольно-измерительных материалов - ежегодное усиление научной и практико-ориентированной частей заданий. Тестов не осталось практически нигде.

Общее количество так называемых "стобалльников" - участников ЕГЭ, набравших максимальные 100 баллов хотя бы по одному из экзаменов, - увеличилось по сравнению с прошлым годом на 557 человек.

Фото: Halfpoint / iStockphoto
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В свою очередь, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что 445 человек в России в этом году набрали 100 баллов сразу по двум предметам ("200-балльники"), 30 человек достигли такого результата по трем предметам ("300-балльники") и двое смогли набрать максимальный балл по четырем предметам. Один из "400-балльников", Даниил Дрябин из Тульской области, принял участие во вчерашней пресс-конференции вместе с директором школы и своим классным руководителем.

- Чтобы сдать экзамены, нужно просто хорошо учиться в школе, знать базу по предметам и - важно - уделять внимание изучению наук, - сказал выпускник тульского лицея N 2. - Я учился в физико-математическом классе и профильные экзамены не вызвали особых трудностей. Вот с русским языком было сложнее - пришлось заниматься с репетитором. Многое в подготовке к ЕГЭ решает самостоятельная работа, смысла в "натаскивании" на экзамен я не вижу. Поступать собираюсь или в МФТИ или на мехмат МГУ.

В целом, по данным Рособрнадзора, доля высокобалльных работ (81-100 баллов) от общего числа сдававших ЕГЭ в этом году составила 23,5% по русскому языку, 7,1% - по профильной математике. Самая большая доля высокобалльников - на ЕГЭ по иностранным языкам: от 29,2% по китайскому языку (проводится в 2019 г. впервые) до 42,7% по английскому языку.

Татьяна Голикова отметила, что считает разделение экзамена по математике на базовый и профильный уровень удачным решением. "Наилучшие результаты мы отмечаем по профильной математике: как раз нам кажется, что это разделение благотворно сказалось на результатах сдачи. Далее история и английский язык. Это три лидера, которые дали наилучший средний балл по 2019 году", - сказала она.

Кстати, эксперты отмечают, что Единый государственный экзамен по иностранным языкам выбирают примерно 10% выпускников. Поэтому возникают серьезные опасения, будут ли успешны все выпускники, когда этот экзамен станет обязательным в 2022 году. Как ранее сообщалось, обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введен в 2022 году, задания уже разрабатываются. А в 2020 году планируется ввести "пилот" в 19 регионах РФ.

Есть и еще цифры. Так, в этом году с основного периода ЕГЭ были удалены 812 человек, в том числе 355 использовали мобильники, у 323 нашли шпаргалки. В прошлом году тех, кому удалось пронести мобильные телефоны, было куда больше - 518. Доля не сдавших ЕГЭ остается в пределах 6% от общего числа сдающих. Но еще будут резервные дни, и все надеются, что ситуация поправится.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов подчеркнул: в ЕГЭ на будущий 2020 год не предполагается серьезных изменений.

- Для нас важна стабильность, - отметил он. - Важно, чтобы все понимали правила, и чтобы эти правила не менялись. Поэтому до сентября мы опубликуем все демоверсии для выпускников 2020 года.

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Традиционно по завершении экзаменационной кампании Рособрнадзор начинает сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о совершенствовании ЕГЭ. Пожелания и предложения можно направлять на электронную почту ege2019@obrnadzor.gov.ru до 1 августа.

Общество Образование Правительство Вице-премьеры ЕГЭ в России
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