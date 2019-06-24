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Рубрика: Экономика

Кто даст скидку

Покупатели уходят из гипермаркетов в дискаунтеры
Текст: Елена Березина
Объем рынка розничной торговли в 2019 года может составить от 31,9 до 32,5 триллиона рублей (на 1,3 и 2,8 процента соответственно). С таким прогнозом выступило Национальное рейтинговое агентство (НРА).
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Среди ключевых тенденций аналитики отмечают развитие интернет-продаж FMCG-товаров и снижение интереса потребителей к гипермаркетам как формату магазинов. Как указывают в НРА, "потребители в силу экономии времени все чаще отдают предпочтение магазинам "у дома", интернет-покупкам, сервисам доставки, а для экономии денежных средств выбирают товары по акциям в магазинах "у дома" или посещают магазины-дискаунтеры". На рынке в полную силу заявили о себе и магазины формата "жесткий дискаунтер", для которых характерно удаленное расположение от популярных торговых мест, отсутствие высоких затрат на оборудование магазина, узкий ассортимент товаров, продукция преимущественно с длительным сроком хранения, а также с истекающим сроком годности.

Фото: Олеся Курпяева
Минпромторг намерен вернуть прием пустых бутылок в магазинах

Среди товарных групп "бум роста" переживают рынки компьютерной техники и мобильных телефонов, которые за год выросли на 11,4 и 23,3 процента соответственно. В ближайшие несколько лет эти сегменты будут продолжать расти темпами выше рыночных, уверена Наталья Соболева, руководитель департамента корпоративных рейтингов НРА. При этом ожидается замедление темпов роста в сегменте товаров "телевизоры", что также связано с изменением образа жизни - люди чаще стали смотреть видео с помощью гаджетов. "В сегменте пищевых продуктов ожидается рост спроса на недорогие товары высокой калорийности (крупы, макароны, картофель) как ответная реакция на продолжающееся сокращение реальных располагаемых доходов населения, - прогнозирует Соболева. - Другая ожидаемая тенденция - это повышение спроса на товары категории "здоровое питание", в том числе экологическую продукцию".

Если в 2000 году доля ярмарок и рынков составляла 26,2% оборота розницы, то в 2019-м уже 5,4%

Традиционно сокращается сегмент рыночных продаж в пользу торговых организаций. Если в 2000 году доля ярмарок и рынков составляла 26,2 процента от общего оборота розницы, то в апреле 2019-го - уже только 5,4 процента. Вероятно, что по итогам 2019 года этот сегмент потеряет еще 0,5-1 процент своей доли, прогнозируют в НРА.

Экономика Товары и цены
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