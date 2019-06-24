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24.06.2019 08:44
Рубрика: В мире

Полиция Пусана задержала моряков с российского судна

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Полиция южнокорейского Пусана задержала двоих россиян, которым предъявлены обвинения в ограблении магазинов. Мужчины в возрасте 38 лет являются членами экипажа одного из российских судов, зашедших в местный порт. Задержанные обвиняются в краже электронной техники и продуктов питания из местных магазинов.

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Первое преступление было совершено в ночь на 12 июня в микрорайоне Чхонхак. Пользуясь тем, что в здании торгового центра электроники не были заперты окна, пара проникла внутрь и забрала телевизор и другие товары.

Всего такие ограбления были совершены четыре раза. Были украдены четыре ЖК-телевизора, а также прочие электронные товары. Общая сумма украденного оценена в 2 миллиона 640 тысяч вон (около 2282 долларов США).

Выяснилось, что эта же пара рано утром 4 июня совершила еще одну кражу. Они через открытое окно проникли в мясную лавку и украли из холодильника мяса на 100 тысяч вон (86 американских долларов). Задержать воров удалось благодаря записям, которые вели камеры наблюдения, установленные в торговом центре и магазине.

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По словам представителей полиции, задержанные отрицают свою вину. Один из моряков утверждает, что "забрал телевизоры, которые были выброшены", а второй говорит, что "просто пошел за своим другом".

Следователи полагают, что задержанные таким образом "готовились" к отходу судна на родину, решив набрать товаров домой.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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