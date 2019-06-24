Председатель КНР Си Цзиньпин поучаствует в саммите стран G20 в Осаке

"Председатель КНР Си Цзиньпин будет присутствовать на пленарных заседаниях 4-х этапов июньского саммита, примет участие в дискуссиях по таким темам, как мировая экономика и торговля, цифровая экономика, инклюзивное и устойчивое развитие, инфраструктура, климат, энергетика, окружающая среда и так далее, всесторонне изложит свои взгляды и позицию по вопросам мировой экономической конъюнктуры, чтобы вскрыть коренные причины сложившихся проблем, что называется "нащупать пульс и выписать рецепт" мировой экономике и понять общее положение глобального хозяйства в общем и целом", - отметил Чжан Цзюнь.

В настоящее время унилатерализм и протекционизм нанесли серьезный удар международному экономическому порядку. Риски и неопределенность, с которыми сталкивается мировая экономика, заметно возросли. Сможет ли нынешний саммит "Группы двадцати" укрепить уверенность в глобальном рынке? Ответ на этот вопрос притягивает пристальное внимание всех заинтересованных сторон. Чжан Цзюнь отметил, что китайская сторона намерена внести свой вклад в то, чтобы 14-й саммит "Группы двадцати" в японском городе Осака дал позитивные результаты.

"Мы готовы совместно с разными сторонами решительно отстаивать и защищать мультилатерализм, - добавил Чжан Цзюнь. - В нынешней ситуации "Группа двадцатки" должна четко и решительно поддерживать многополярность социально-экономических взаимоотношений, защищать международный порядок на основе международного права, отстаивать международную беспристрастность и справедливость, направлять мировую экономику на путь нормального развития и так далее. Китайская сторона готова совместно со всеми сторонами твердо определить направление сотрудничества, проявлять ответственность и конструктивное отношение к решению текущих и возникающих вопросов. Нельзя думать лишь о сиюминутной выгоде, необходимо сотрудничать в деле решения важных проблем, стремиться к общему совместному развитию и созданию сообщества единой судьбы человечества".

По данным последнего доклада Всемирной торговой организации (ВТО) об индикаторах мировой торговли, индикатор перспектив мировой торговли ВТО во 2-м квартале 2019 года составил 96,3 пункта. Оставаясь на той же по сравнению с предыдущим кварталом отметке, индикатор продемонстрировал минимальный уровень с марта 2010 года. При этом прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в мире снижаются уже третий год подряд. Об этом свидетельствуют данные Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), которые также указывают на то, что в прошлом году объемы ПИИ сократились на 13 процентов до 1,3 триллиона долларов США - до минимального уровня с момента начала финансового кризиса. Во многом это связано с геополитическими и торговыми рисками, которые с большой степенью вероятности продолжат негативно отражаться на инвестициях в ближайшие годы.

Комментируя данные показатели, заместитель министра коммерции КНР, заместитель представителя КНР на международных торговых переговорах Ван Шоувэнь сказал:

"Некоторые страны стали сторонниками унилатерализма и протекционизма, манипулируют и злоупотребляют мерами по оказанию помощи пострадавшим от торговли людьми и произвольно устанавливают тарифы для торговых партнеров. Все это является серьезной угрозой для мировой торговли и инвестиций, а также для роста глобальной экономики".

По словам Ван Шоувэня, члены G20 - представители крупнейших экономик мира, они несут ответственность и способны действовать сообща для поддержки мультилатерализма и обеспечения свободной торговли

"Китай готов работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы продолжать придерживаться политики открытых дверей и создавать для предприятий и инвесторов различных стран свободную и благоприятную инвестиционную и бизнес-среду, которые характеризовались бы справедливостью, недискриминационностью и прозрачностью, а также предсказуемостью и стабильностью", - подчеркнул Ван Шоувэнь.

Напомним, что 18 июня председатель КНР Си Цзиньпин по инициативе американской стороны провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По словам президента Соединенных Штатов, он с нетерпением ожидает очередной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке во время саммита "Группы 20", чтобы провести углубленное обсуждение двусторонних отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес. Си Цзиньпин выразил готовность встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обменяться мнениями по ключевым вопросам, затрагивающим развитие китайско-американских отношений.