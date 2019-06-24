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24.06.2019 13:15
Рубрика: В мире

При взрыве в воинской части на юге Казахстана пострадали 16 человек

Текст: Юрий Когалов

Врачи оказали помощь 16 пострадавшим при взрыве в воинской части на юге Казахстана. Об этом проинформировал советник главы Туркестанской области Сакен Калкаманов.

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"По сообщению областного управления здравоохранения в медицинские учреждения области поступило 16 пострадавших легкой и средней степени тяжести. Один из них, военный, направлен в областную больницу", - написал Калкаманов на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня утром на складе воинской части №44856 в городе Арысь прогремели взрывы и начался пожар. Причины и обстоятельства произошедшего пока не известны. Власти области объявили режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию гражданского населения Арыси. На место дополнительно направлены 120 полицейских для поддержания правопорядка.

В связи с ЧП было нарушено железнодорожное сообщение на участке "Шымкент - Арысь - Тимур". Поезда следуют с задержками.

В мире экс-СССР Казахстан РГ-Видео
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