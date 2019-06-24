При взрыве в воинской части на юге Казахстана пострадали 16 человек

Врачи оказали помощь 16 пострадавшим при взрыве в воинской части на юге Казахстана. Об этом проинформировал советник главы Туркестанской области Сакен Калкаманов.

"По сообщению областного управления здравоохранения в медицинские учреждения области поступило 16 пострадавших легкой и средней степени тяжести. Один из них, военный, направлен в областную больницу", - написал Калкаманов на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня утром на складе воинской части №44856 в городе Арысь прогремели взрывы и начался пожар. Причины и обстоятельства произошедшего пока не известны. Власти области объявили режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию гражданского населения Арыси. На место дополнительно направлены 120 полицейских для поддержания правопорядка.

В связи с ЧП было нарушено железнодорожное сообщение на участке "Шымкент - Арысь - Тимур". Поезда следуют с задержками.