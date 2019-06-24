СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
II
европейские игры
21-30
июня 2019
Спорт
24.06.2019 15:30
Текст: Анна Козина (Минск)

Легко и динамично

Призер Олимпиады в Лондоне Елена Соколова выиграла золото Европейских игр
Прыгунья в длину Елена Соколова главную медаль в карьере завоевала на Олимпиаде-2012 в Лондоне, когда попытка на 7,07 м принесла ей "серебро". На Европейских играх-2019 Лена при встречном ветре "улетела" на 6,76 и выиграла индивидуальное "золото". Кроме того, она добавила очков нашей сборной. Ведь в Минске больший интерес представляет как раз командный турнир, который проходит в необычном формате.
Прыгунья Елена Соколова "улетела" дальше всех и стала чемпионкой Европейских игр. Фото: РИА Новости. Прыгунья Елена Соколова "улетела" дальше всех и стала чемпионкой Европейских игр. Фото: РИА Новости.
Прыгунья Елена Соколова "улетела" дальше всех и стала чемпионкой Европейских игр. Фото: РИА Новости.

Зрители на трибунах стадиона "Динамо" наблюдали за "Динамичной новой атлетикой" (Dynamic New Athletics - DNA). Честно говоря, нестандартный регламент пока вызывает много вопросов: у болельщиков, журналистов, пресс-атташе федераций и у самих спортсменов.

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Для затравки скажем, что сборная России на турнире стартовала успешно - напрямую пробилась в полуфинал, который состоится 26 июня. А теперь попробуем разобраться, что же из себя представляет "Королева спорта", по версии президента Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) Свена Арне Хансена, одного из главных инициаторов этой трансформации.

Фото: БЕЛТА
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Итак, во время квалификационного раунда 24 команды-участницы были разделены на четыре группы. Россия выступала вместе с Францией, Италией, Словенией, Румынией и Эстонией в так называемой матчевой встрече. Соревнования проходили в девяти видах: беге на 100 м (женщины и мужчины), беге на 110 м с барьерами (женщины и мужчины), метании копья и прыжках в длину (женщины), прыжках в высоту (мужчины), смешанной эстафете 4x400 м и смешанной комбинированной эстафете преследования (800-600-400-200 м).

Принцип начисления очков в командный зачет был следующим: сильнейшие атлеты в каждом виде программы получали 12 очков, занявшие вторые места - 10 очков и т.д. Но вот интрига: победитель каждого матча определялся именно в заключительном виде - гонке преследования. В ней команды стартовали по​ системе Гундерсона​, то есть с задержкой на старте на 0,333 секунды за каждое 1 очко разницы по итогам проведения восьми видов.

Наши легкоатлеты лидировали после основной части, набрав 83 очка (у французов было 64 балла, у итальянцев - 54), и смогли сохранить свое преимущество. При минимальном отрыве расклад сил мог и поменяться.

Благодаря этой победе россияне напрямую прошли в полуфинал командного турнира, как и лидеры трех других групп - Германия, Чехия и Украина. Еще две путевки в полуфинал получили лучшие сборные, занявшие вторые места, - это Франция и Беларусь. Остальные 18 команд начнут выступление плей-офф со стадии четвертьфинала, дальше пройдут лучшие шесть.

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
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Хансен называет DNA "хип-хопом" в мире легкой атлетики. Новый формат призван усилить популярность не только таких командных турниров, но и классических соревнований. Спортсмены пока восприняли идею неоднозначно.

Например, наша чемпионка Елена Соколова затронула проблему выступления в неравных условиях.

- Надеюсь, этот формат не приживется. Неправильно, что четыре группы в прыжках в длину выступают в разное время (каждый мачт длится по два часа. - Прим. авт.). Погодные условия могут сильно меняться. В нашем виде ветер очень сильно влияет на результат, - отметила Елена. - У нас, например, был встречный "-1", а вдруг в последней группе будет "+1", а это может привести к разнице в результатах в 10-15 см. Получается лотерея по ветру. В командном турнире это ни на что не повлияет, но ведь здесь и в личном первенстве разыгрываются медали.

Волновалась Соколова не просто так. Ее основные конкурентки уже прыгали в этом сезоне дальше. Но на этот раз удача была на стороне Лены, за которую на трибунах болел четырехлетний сын. В итоге белоруска Настасья Мирончик-Иванова стала второй (6,71), украинка Марина Бех-Романчук - третьей (6,58).

Бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках в высоту Илья Иванюк не совсем разобрался в специфике борьбы в своем секторе, где проходили своеобразные дуэли между участниками. Это помешало выбрать правильную стратегию. Команду он не подвел, но в личном зачете обидно уступил всего 1 см и "золото" белорусу Максиму Недосекову (2,26 против 2,27).

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Хотя, пожалуй, все эти придирки и притирки к формату отходят на второй план. На Европейских играх наши легкоатлеты наконец-то снова выступали не как нейтральные спортсмены, а как команда России. Тот же Иванюк последний раз выходил на старт в форме сборной на молодежном чемпионате Европы-2015 в Таллине, где он занял первое место с результатом 2,30 м.

- Сегодня я снова почувствовал, как ответственно выступать в российской форме, - признался Иванюк. - Как говорит мой коллега Сергей Шубенков (чемпион мира в беге на 110 м с барьерами, - Прим. авт.), выступая под белым квадратиком нейтрального флага, ты вроде бы никому не обязан. Но когда борешься за команду, тут совершенно все по-другому. Может быть, наше сегодняшнее выступление приблизит полноценное возвращение российской легкой атлетики в мировую семью. Мы доказываем, что являемся чистыми атлетами и способны показывать высокие результаты.