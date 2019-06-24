Призер Олимпиады в Лондоне Елена Соколова выиграла золото Европейских игр

Прыгунья в длину Елена Соколова главную медаль в карьере завоевала на Олимпиаде-2012 в Лондоне, когда попытка на 7,07 м принесла ей "серебро". На Европейских играх-2019 Лена при встречном ветре "улетела" на 6,76 и выиграла индивидуальное "золото". Кроме того, она добавила очков нашей сборной. Ведь в Минске больший интерес представляет как раз командный турнир, который проходит в необычном формате.

Зрители на трибунах стадиона "Динамо" наблюдали за "Динамичной новой атлетикой" (Dynamic New Athletics - DNA). Честно говоря, нестандартный регламент пока вызывает много вопросов: у болельщиков, журналистов, пресс-атташе федераций и у самих спортсменов.

Впервые за три года наш атлет сможет совершить круг почета с российским флагом

Для затравки скажем, что сборная России на турнире стартовала успешно - напрямую пробилась в полуфинал, который состоится 26 июня. А теперь попробуем разобраться, что же из себя представляет "Королева спорта", по версии президента Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) Свена Арне Хансена, одного из главных инициаторов этой трансформации.

Итак, во время квалификационного раунда 24 команды-участницы были разделены на четыре группы. Россия выступала вместе с Францией, Италией, Словенией, Румынией и Эстонией в так называемой матчевой встрече. Соревнования проходили в девяти видах: беге на 100 м (женщины и мужчины), беге на 110 м с барьерами (женщины и мужчины), метании копья и прыжках в длину (женщины), прыжках в высоту (мужчины), смешанной эстафете 4x400 м и смешанной комбинированной эстафете преследования (800-600-400-200 м).

Принцип начисления очков в командный зачет был следующим: сильнейшие атлеты в каждом виде программы получали 12 очков, занявшие вторые места - 10 очков и т.д. Но вот интрига: победитель каждого матча определялся именно в заключительном виде - гонке преследования. В ней команды стартовали по​ системе Гундерсона​, то есть с задержкой на старте на 0,333 секунды за каждое 1 очко разницы по итогам проведения восьми видов.

Наши легкоатлеты лидировали после основной части, набрав 83 очка (у французов было 64 балла, у итальянцев - 54), и смогли сохранить свое преимущество. При минимальном отрыве расклад сил мог и поменяться.

Благодаря этой победе россияне напрямую прошли в полуфинал командного турнира, как и лидеры трех других групп - Германия, Чехия и Украина. Еще две путевки в полуфинал получили лучшие сборные, занявшие вторые места, - это Франция и Беларусь. Остальные 18 команд начнут выступление плей-офф со стадии четвертьфинала, дальше пройдут лучшие шесть.

Хансен называет DNA "хип-хопом" в мире легкой атлетики. Новый формат призван усилить популярность не только таких командных турниров, но и классических соревнований. Спортсмены пока восприняли идею неоднозначно.

Например, наша чемпионка Елена Соколова затронула проблему выступления в неравных условиях.

- Надеюсь, этот формат не приживется. Неправильно, что четыре группы в прыжках в длину выступают в разное время (каждый мачт длится по два часа. - Прим. авт.). Погодные условия могут сильно меняться. В нашем виде ветер очень сильно влияет на результат, - отметила Елена. - У нас, например, был встречный "-1", а вдруг в последней группе будет "+1", а это может привести к разнице в результатах в 10-15 см. Получается лотерея по ветру. В командном турнире это ни на что не повлияет, но ведь здесь и в личном первенстве разыгрываются медали.

Волновалась Соколова не просто так. Ее основные конкурентки уже прыгали в этом сезоне дальше. Но на этот раз удача была на стороне Лены, за которую на трибунах болел четырехлетний сын. В итоге белоруска Настасья Мирончик-Иванова стала второй (6,71), украинка Марина Бех-Романчук - третьей (6,58).

Бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках в высоту Илья Иванюк не совсем разобрался в специфике борьбы в своем секторе, где проходили своеобразные дуэли между участниками. Это помешало выбрать правильную стратегию. Команду он не подвел, но в личном зачете обидно уступил всего 1 см и "золото" белорусу Максиму Недосекову (2,26 против 2,27).

Хотя, пожалуй, все эти придирки и притирки к формату отходят на второй план. На Европейских играх наши легкоатлеты наконец-то снова выступали не как нейтральные спортсмены, а как команда России. Тот же Иванюк последний раз выходил на старт в форме сборной на молодежном чемпионате Европы-2015 в Таллине, где он занял первое место с результатом 2,30 м.

- Сегодня я снова почувствовал, как ответственно выступать в российской форме, - признался Иванюк. - Как говорит мой коллега Сергей Шубенков (чемпион мира в беге на 110 м с барьерами, - Прим. авт.), выступая под белым квадратиком нейтрального флага, ты вроде бы никому не обязан. Но когда борешься за команду, тут совершенно все по-другому. Может быть, наше сегодняшнее выступление приблизит полноценное возвращение российской легкой атлетики в мировую семью. Мы доказываем, что являемся чистыми атлетами и способны показывать высокие результаты.



