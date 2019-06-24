Рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства рассмотрела законопроект, расширяющий практику взыскания с осужденных средств на предоставленных государством адвокатов. Инициатива названа дискуссионной, работу над ней предложено продолжить.

Рабочая группа была создана по распоряжению администрации президента России. Возглавляет группу председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он сообщил, что на недавнем заседании группы было рассмотрено девять законопроектов. В числе тех, которые он выделил особо, - проект поправок в УК и УПК о возмещении процессуальных издержек по уголовному делу. Речь прежде всего о взыскании с осужденных средств, которые государство потратило на предоставленного им адвоката.

Предлагается лишать права на условно-досрочное освобождение осужденного, не возместившего расходы на предоставленного адвоката. Эту норму предложено дополнительно обосновать

Не все знают, что так называемый бесплатный адвокат не является в полном смысле бесплатным. Да, когда государство предоставляет подозреваемому защитника, от гражданина сразу не требуется никаких денег. Гонорар адвокату заплатит казна по утвержденным тарифам. Кстати, недавно эти тарифы были повышены.

Но в некоторых случаях гражданину после приговора приходится возвращать потраченные казной средства. Конечно, если приговор оправдательный, никакой речи о возврате быть не может. Здесь все расходы за счет бюджета. Если же человека осудили, то возможны варианты.

Подготовленный законопроект вводит более строгие правила взыскания расходов. Предлагается установить, что сумма издержек на адвоката подлежит возмещению по аналогии с процедурой возмещения вреда, причиненного преступлением. Так что в случае неисполнения этого требования осужденный может быть лишен права на условное осуждение и условно-досрочное освобождение.

В связи с этим следователей предлагается обязать в обвинительном заключении указывать сумму издержек на защитника по назначению, а в случае несоблюдения этого правила предлагается возвращать дело на доследование. Однако в отзывах, поступивших на проект, отмечено, что отсутствие в материалах уголовного дела сведений о процессуальных издержках не является препятствием для рассмотрения уголовного дела по существу. Если вопрос о процессуальных издержках не был решен при вынесении приговора, то он может быть разрешен по ходатайству заинтересованных лиц этим же судом, как до вступления в силу приговора, так и в период его исполнения. Так что норму о возврате дела эксперты не поддержали. Кроме того, по словам экспертов, требует дополнительного обоснования и ограничение в праве на условный срок или УДО тем, кто не возместил расходы на адвоката. В итоге было решено продолжить обсуждение проекта в период осенней сессии.