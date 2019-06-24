Новости

Новый Renault Duster оставят без дизельных моторов 17:02
В Томске сплели из сена огромных животных 16:56
Яхта из Калининграда выиграла регату в Польше 16:51
Роман Бабаян стал главредом радиостанции "Говорит Москва" 16:43
В Архангельске заложили северное судно XVI века 16:34
Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos 16:15
В Петербурге в начале июля заработает фонтан "Мальчик и гуси" 16:13
Путин учредил аппарат военного атташе при посольстве РФ в Катаре 16:12
В Эфиопии убит предводитель неудавшегося переворота 16:11
Как не отравиться во время отдыха на курорте 16:08
Жительнице Прикамья дали условный срок за истязание шестерых детей 16:07
В Минске определился чемпион по игре FIFA 19 16:05
Два истребителя потерпели крушение в Германии 16:02
Новые снаряды "Свинец-2" и "Манго-М" покажут на "Армии-2019" 15:57
Роман Бабаян возглавил радиостанцию "Говорит Москва" 15:54
ПЦУ объявила своими парафии и монастыри, подчинявшиеся Филарету 15:51
На Урале возбудили дело о смерти участника драки у бара 15:47
Вышел трейлер сериала Netflix о семье Романовых "Последние цари" 15:44
Путин подписал указ о развитии госслужбы 15:42
В Совфеде ответили на призыв не возвращать Россию в ПАСЕ из-за МН17 15:35
В Москву из Сирии вернулись пять российских девочек-сирот 15:33
"Барселона" опубликовала видео в честь дня рождения Месси 15:20
Новый Mercedes-Benz GLS в России оказался на миллион дороже BMW X7 15:07
100 тысяч жителей Симферополя остались без света 15:02
В Петербурге умер омский рэпер Порока Ронин 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
24.06.2019 15:42
Рубрика: Власть

Путин подписал указ о развитии госслужбы

Текст: Айсель Герейханова

Порядок отбора кандидатов на замещение должностей гражданской службы будет усовершенствован. Указ об этом подписал Владимир Путин.

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России с 2020 года

В документе "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2019-2021 годы" говорится, что развитие государственной гражданской службы направлено на "совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы", "стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе", "внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих", "ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы".

До 1 января 2020 года правительству поручено обеспечить внедрение единой методики прохождения испытания на гражданской службе в федеральных органах исполнительной власти и представить предложения по созданию нормативно-правовой базы для совершенствования порядка отбора кандидатов на замещение должностей ГГС, а также обеспечить совершенствование на основе единых методологических подходов порядка проведения аттестации гражданских служащих.

Фото: iStock
Российским госслужащим будут доплачивать за наставничество

До 1 января 2021 года кабмин должен обеспечить проведение мониторинга качества подготовки гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам, обеспечить совершенствование методов оценки профессиональных качеств гражданских служащих и завершить создание нормативно-правовой базы для формирования федерального кадрового резерва на гражданской службе.

Кроме того, в последующие два года правительство должно обеспечить в рамках осуществления мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда гражданских служащих оптимизацию структуры их денежного содержания без снижения его уровня. В документе отмечается, что это должно быть реализовано путем поэтапного увеличения в структуре этого содержания доли должностного оклада и соответствующее увеличение размера пенсии за выслугу лет.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на призыв не возвращать Россию в ПАСЕ из-за МН17
Два истребителя потерпели крушение в Германии
Роман Бабаян стал главредом радиостанции "Говорит Москва"
В Минобороны раскрыли подробности внезапной боевой проверки
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси