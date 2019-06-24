Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года

Президент РФ Владимир Путин продлил действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, принявших санкции против России. Эмбарго сохранится до конца 2020 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ от 24 июня вступил в силу со дня его подписания.

Антироссийские санкции были введены в 2014 году. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции. Президентом России был подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".