Путин учредил аппарат военного атташе при посольстве РФ в Катаре

Владимир Путин подписал указ об учреждении аппарата военного атташе при посольстве РФ в Катаре.

В состав аппарата войдут военный (он же военно-воздушный и военно-морской) атташе, а также его помощник.

По распоряжению российского президента, МИД РФ проведет с Катаром обмен нотами о взаимном учреждении атташе в посольствах стран.

Все финансовые расходы будут осуществлены в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета Минобороны РФ

Напомним, в 2017 года была достигнута договоренность об открытии аппаратов военных атташе России и Катара во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу.