Все знают расхожую фразу: "Политика есть концентрированная экономика". Соответственно "решающая роль" в принятии решений принадлежит "финансовой элите" (в том числе зловеще-международной), всем известным, но таинственным Олигархам.

В этих словах отражена некоторая часть социальной реальности, но их абсолютизация очевидно нелепа, как сведение вообще ЛЮБОЙ социальной активности к "погоне за деньгами". У действий каждого человека есть масса мотивов, которые к деньгам не редуцируются - амбиции, вера и т.д. Когда речь идет про страны, партии, иные объединения людей, то в этих "играх престолов" часто верна фраза "Понты дороже денег". Это тоже отнюдь не "универсальная конечная причина действий", но часто амбиции и правда зримо тяжелее любых "материальных интересов", "сакральные слова", "обязательные мемы" дороже денег, "хвост вертит собакой", СМИ влияют на политиков куда сильнее, чем "финансовые эксперты".

С точки зрения безопасности - создание ядерного оружия, очевидно, вредно

Вот - конкретный пример. Важнейший конфликт наших дней: балансирование США - Ирана на грани войны.

У США нет экономических отношений с Ираном, американские санкции уж точно не выгодны США.

Что касается Ирана, то с экономической точки зрения и для безопасности ему не просто совершенно "не нужно", но более того - активно вредно создание ЯО.

ЯО - дорогой и уж точно никак не "окупаемый" проект. В 40-е годы прошлого века ВПК был одним из двигателей технологического развития, но сейчас это не работает. Стоит сравнить технологический уровень ядерной КНДР и безъядерной Кореи. Какую роль сыграл ВПК в экономическом и технологическом Чуде Юго-Восточной Азии, да и самого Китая?

Но главный экономический вред, понятно, от разорительных санкций, которые уже несколько раз ставили Иран на грань экономической катастрофы. Собственно, именно поэтому Иран и отказался, как он утверждает, от создания ЯО. Значит, в самом лучшем случае экономическая "выгода" заключалась в том, что "с помощью ОТКАЗА от ЯО" удалось избежать той экономической катастрофы, к которой Иран приближался, если пытался ЯО создать... Напоминает старый анекдот про совет бедняку ввести в свой дом козла, ведь когда ты его выгонишь, то наконец испытаешь огромное облегчение.

С точки зрения безопасности -- создание ЯО, очевидно, вредно. Из 195 государств-членов ООН ЯО есть у США, РФ, КНР, Англии, Франции (пятерка постоянных членов СБ ООН), Индии-Пакистана, КНДР и Израиля (полуофициально). Остальные 186 стран как-то обходятся без этого Кольца Власти - и ничего! Никто на них не нападает, не угрожает, вот даже, очевидно, ненавистные для США соседи - Куба и Венесуэла - не подвергаются военной агрессии. Характерен пример КНДР, которой ЯО принесло Высокое Счастье - возможность переговоров с Самим Президентом США, но больше не принесло ничего... Но самый ясный пример вредности ЯО для безопасности страны - это, понятно, Иран.

Трамп жонглирует дронами и словами, но "ответить за слова", нанести удар - не смеет

ЯО у них нет. ВСЕ их конфликты с США (и не только с США!) связаны с намерением (реальным или придуманным?) создать ЯО. Если бы не это - они вообще могли бы не думать о Военной Опасности США. Дальше. Казалось бы, если ЯО - это залог безопасности, то США должны бы напасть на своего врага Иран ДО ТОГО, как Иран этот Щит создаст. Однако США без конца угрожают, но не нападают на БЕЗЪЯДЕРНЫЙ Иран. Почему? Ответ очевиден. США боятся НЕПРИЕМЛЕМЫХ ПОТЕРЬ. Война с 80-миллионным Ираном означала бы ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ Катастрофу для США (и политическую катастрофу для любой Администрации). После "триумфального успеха" с 40-миллионным Ираком это вполне очевидно. (Кстати, США - совсем не исключение. Большую Войну - не только масштаба 2 МВ, но и такой, как во Вьетнаме, Корее, Афгане и т.д., - сейчас морально не вытянет ни одна страна в Европе, включая, разумеется, Россию, да и Китай, вероятно, тоже).

Так что, хотя возможное создание ЯО и УВЕЛИЧИВАЕТ опасности для Ирана, но все-таки даже этого недостаточно, чтобы спровоцировать реальную Войну. Поэтому Трамп жонглирует дронами и словами, но "ответить за слова", нанести удар - не смеет.

При этом едва ли Иран РЕАЛЬНО ставил (ставит) цель иметь ЯО. Хотел бы - создал бы! США на Атомную бомбу понадобилось 3 года (1942-45), СССР 4 года (1945-49), у других стран тоже ушло несколько лет... Разговоры про ЯО Ирана идут добрых 30 лет... За это время при современных технологиях вполне высокоразвитая страна, конечно, давным-давно обзавелась бы вожделенной Игрушкой. Но т.к. воз и ныне там, то легко предположить, что нужно не ЯО, а РАЗГОВОРЫ о нем.

Какие же задачи "Ядерного пиара"?

Языком "дотянуться до Великих" - постоянных членов СБ. Навязать им СВОЮ повестку. Обещать стать "лидером" на Бл. Востоке. Понятно, что Турция, Египет, не говоря уж про Саудовскую Аравию (!), никогда никакого "лидерства Ирана" не потерпят ни в чем, но остается превосходство в "ядерных намеках". Быть в фокусе Мирового Внимания - вполне добились. Создать из ЯО Скрепу, Сакральную Сверхценную Идею, сплачивающую население "ради Суверенитета - против Врагов". Кстати, о Врагах. Как известно, главвраг Ирана - Израиль, с которым у Исламской Республики нет вообще ни единой точки соприкосновения. Нет - общей границы, дипломатических отношений, торговли, гуманитарных отношений... Нет "конкуренции" - ни в чем. Но при этом Израиль - Сакральный Враг, Священная борьба с "сионистским образованием" - Скрепа.

Игры, бесконечные игры.

Конечно, Игры в альфа-подростков необходимы многим лидерам и нациям. Им только надо помнить, что это все-таки ИГРА...