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24.06.2019 18:23
Рубрика: Спорт

Рафаэль Бенитес покинет пост главного футбольного клуба "Ньюкасл"

Испанец Рафаэль Бенитес уходит с должности главного тренера футбольного клуба "Ньюкасл" по истечении срока действия контракта, сообщается на официальном сайте английской команды.

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Договор рассчитан до конца июня. В заявлении "сорок" отмечается, что руководство клуба вело переговоры с 59-летним специалистом о продлении контракта, но сторонам так и не удалось достичь соглашения.

Помимо Бенитеса "Ньюкасл" покидают три члена тренерского штаба - Пако де Мигель Морено, Антонио Гомес Перес и Микель Антиа.

Бенитес возглавил "Ньюкасл" в марте 2016 года. В том сезоне испанец не сумел спасти "сорок" от вылета из английской премьер-лиги в чемпионшип, однако уже через год вернул обратно в элитный дивизион чемпионата Англии. В последующие два сезона "Ньюкасл" финишировал в премьер-лиге на 10-м и 13-м местах соответственно.

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