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24.06.2019 16:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Black Eyed Peas и Сплин выступили на фестивале "Усадьба Jazz"

Текст: Александр Алексеев
В Москве прошел XVI фестиваль "Усадьба Jazz". В этот раз open air переехал из "Архангельского" в другую усадьбу - "Коломенское". И собрал, пожалуй, самый звездный состав за всю свою 16-летнюю историю.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Впервые на "Усадьбе-Jazz" выступали и рокеры из "Сплина", и мастер ироничного приджазованного фанка Иван Дорн. Спели и кумиры 00-х - Black Eyed Peas, причем, даже немного растерялись, увидев перед собой лес рук и множество подпевающих поклонников...

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Не обошлось без приятных сюрпризов. "Сплин" на "Усадьбе Jazz" сыграл акустическую программу своих хитов, причем на сцене появилась и скрипачка. А прежде малоизвестная группа NS Project впечатлила невероятным сочетанием электронных инструментов, контрабаса, живых ударных и электро-скрипки. Удивил и порадовал мелодиями, а главное - небанальным восприятием современного джаза англичанин Джейми Каллум, который часто выходил из-за своих клавиш общаться со зрителями, что для обычных его концертов не очень типично.

Неожиданно, уже на воскресенье было назначено выступление украинской певицы Maruv, которое изначально в афишах не значилась. Но певица захотела снова выступить в Москве, и была заявлена уже в качестве "специального гостя". Правда, ее сет оказался запланирован примерно на то же вечернее время, что и у Black Eyed Peas...

Очень интересными оказались лекции и мастер-классы от преподавателей бизнес-школы RMA: "Менеджмент в музыкальном бизнесе", "Арт-менеджмент и галерейный бизнес" и "Менеджмент в сфере интернет-бизнеса", и даже - "Менеджмент в ресторанном бизнесе и клубной индустрии".

Не забыли и о маленьких гостях фестиваля, которых в этот раз оказалось на фестивале довольно много. Для них специально оборудовали летние площадки и развлечения.

Понравилось в Коломенском и самим музыкантам. Темнокожий джазовый саксофонист Совето Кинч охотно бродил по его холмам, интересовался русской историей и просил сфотографировать его улыбающимся на фоне белоснежной церкви Вознесения.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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А рэп-исполнительница Азилия Бэнкс, учитывая температуру воздуха +32 градуса, решила, похоже, заодно и позагорать - на сцену она вышла фактически в купальнике. Зрители даже шутили: "Надо было ставить для нас маркировку "18 плюс"… Но жара в городе диктовала свои законы. А Азилия в итоге диктовала свои рэп-строчки не менее жарко и яростно…

Завершился фестиваль большим и праздничным салютом над главной сценой "Партер". Самым ярким его эпизодом были раскрывшиеся в небе три огромные астры - столь затейлив был финальный фейерверк!

Ну, а всего через месяц - 3 августа - на этих же холмах состоится еще один фестиваль - "Пикник "Афиши" в Коломенском". Тогда и посмотрим, чей салют лучше! Ждать продолжения музыкальных праздников осталось совсем недолго.

Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Музыка с Александром Алексеевым
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