Большой театр после критики СП изменит механизм продажи билетов

С 1 сентября Большой театр начнет по-другому продавать билеты на спектакли - недостатки схемы реализации Счетная палата РФ выявила при проверке в 2018 году, теперь рекомендации ведомства будут учтены. В частности, на сто штук увеличится количество билетов, поступающих в первый день предварительной продажи.

Как отметил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, количество билетов "первой волны" с нового сезона вырастет до 960 штук, сейчас оно составляет 860 штук. Ресурс нашли в бронировании: бронь будет сокращена более чем на 30 процентов, эти-то билеты и направят на продажу.

- Большой театр услышал, а самое главное учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан, - приводит слова аудитора Михаила Меня официальный сайт Счетной палаты РФ.

По его словам, ведомство ежегодно проверят Большой театр, а в этом году внимание будет еще пристальнее: обязательно будет прослежена динамика развития ситуации с тем, чтобы понять, как на нее повлияли изменения.

Напомним, при проверке в прошлом году оказалось, самые лучшие места находятся в статусе брони. Это более трети всех билетов Исторической сцены. В первую же волну продажи поступают билеты на менее востребованные места.