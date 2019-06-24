Что посмотреть на День молодежи в Москве

В четверг, 27 июня, в столице пройдет День молодежи. В разных округах Москвы состоятся десятки праздничных мероприятий. Корреспондент "РГ" собрал наиболее интересные места и события.

Впервые в этом году в разработке праздничной программы приняли участие лидеры молодежных организаций, которые создали своеобразную "дорожную карту" Дня молодежи. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи.

В ведомстве уточнили, что 27 июня молодые москвичи смогут посетить творческие мастерские, освоить экстремальные виды спорта, пройти мастер-классы по созданию семьи и поучаствовать в кулинарных поединках.

Наибольшее количество площадок, а точнее 22, откроется в Парке Горького. Так с 12.00 до 17.00 на Пушкинской набережной пройдут соревнования и мастер-классы по экстремальным видам спорта проекта "На районе". В программе панна-футбол, паркур, уличные танцы и баскетбол, гонки на радиоуправляемых моделях и занятия на скалодроме. Гастрономические состязания пройдут по трем необычным номинациям: "Мангал-стайл", "Шурпа-баттл" и "Десерт-шоу". Вечером с 18.00 в парке состоится концерт финалистов "Студенческой лиги Stand Up". Завершится праздник концертом в 20.00 хип-хоп и рэп-исполнителей на Фонтанной площади.

В Измайловском парке запланированы программы для тех, кто только мечтает создать семью или уже это сделал. Праздник "Просто счастье" соберет на своей площадке молодых москвичей, открытых для дружбы, стремящихся познать тонкости создания и построения семьи. Участников и гостей фестиваля ждут образовательные и развлекательные активности, мастер-классы, выставки, презентация работы московских центров и программ родительского просвещения.

В Саду имени Баумана упор будет сделан на религиозную тематику. Так, в программе праздника "Светлая Москва" можно будет попробовать себя в роли иконописца, посетить мастер-класс по колокольному звону, церковной флористике или рукоделию, посмотреть на историческую реконструкцию, попробовать необычные постные блюда.

"Винзавод" приглашает молодежь, которая собирается окунуться в медийное пространство. Здесь с 12.00 откроются мастер-классы для молодых журналистов, ярмарка вакансий и стажировок в московских СМИ, пройдет обсуждение основных направлений развития студенческой прессы и молодежных медиа.