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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Выбор под защитой

Электронное голосование в Мосгордуму оградят от кибератак
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 135(7893)
На выборах в Мосгордуму седьмого созыва, которые состоятся 8 сентября, москвичи смогут в качестве эксперимента дистанционно проголосовать за кандидатов. Разработка электронной системы для голосования находится на завершающем этапе. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Напомню, в Москве 45 избирательных округов. Электронное голосование в виде эксперимента будет проходить в трех округах - их москвичи выбрали сами через портал "Активный гражданин". В Зеленограде, например, новую форму голосования поддержали 83% жителей. В десятом округе экспериментальными стали три района - Бибирево, Лианозово и поселок Северный - там проголосовало 79,69% жителей. В тридцатом округе идею поддержало более 77% населения Центрального и Южного Чертаново. Это значит, что 8 сентября жители всех этих районов могут не идти на избирательные участки, а отдать свой голос на столичном портале госуслуг. При этом не важно, где именно находится избиратель: он может проголосовать из любого региона и даже зарубежной страны. Для этого достаточно подать соответствующую заявку на портале не ранее чем за 45 дней до дня выборов и не позднее чем за три дня.

Электронное голосование в виде эксперимента пройдет в трех округах

"При дистанционном голосовании три ключевых вопроса - тайна голосования, информационная безопасность и надежность идентификации личности. По всем ним от экспертов получено положительное заключение", - сообщил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его словам, украсть голос не получится, даже если злоумышленник узнает логин и пароль избирателя. При голосовании личность нужно подтвердить еще и смс-сообщением. Кроме того, надежность обеспечит технология блокчейн, на которой основана работа системы. "Эксперты убеждены, что хакеры попытаются ее взломать, но весь процесс будет под надежной защитой и наблюдением", - уверен Выборный.

Фото: iStock
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Прозрачность экспериментального голосования гарантирована. "Члены комиссии получат несколько ключей, которые потом будут опубликованы. При желании каждый москвич потом сможет сам проверить, как учитывались голоса", - рассказал Валентин Горбунов. Сейчас разработчики почти завершили создание системы. Осталось решить только частные технические вопросы - например, определить время сессии для голосования. Многие опасаются, что за пять минут просто не успеют ознакомиться с биографиями кандидатов. И если время не продлят, то информационную справку о кандидатах будут рассылать избирателям заранее.

Если же в процессе голосования все-таки будут зафиксированы нарушения, то его результаты могут быть аннулированы. Но, по словам Горбунова, такой дистанционной формой воспользуются порядка 2% жителей, а значит, на итоги выборов по округу это не повлияет.

Что касается самой системы, то при ее разработке учитывался и зарубежный опыт. "Мы очень внимательно следили за электронными дистанционными голосованиями, которые проводятся в мире - например, в Эстонии, Швейцарии, нескольких штатах США", - пояснил член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин. По его признанию, отечественная технология будет еще более безопасной и прозрачной.

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