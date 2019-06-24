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24.06.2019 22:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Внимание на воду

Минприроды создаст фонд данных экологического мониторинга
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Столичный выпуск № 135(7893)
Минприроды России создаст государственный фонд данных мониторинга экологической обстановки, сообщила замглавы ведомства Елена Панова в ходе Всероссийского водного конгресса, который начал свою работу в Москве.

По ее словам, ведомство долго опиралось на данные статистики и не уделяло должного внимания оперативному мониторингу.

"Сейчас мы активизируем работу по созданию государственного фонда данных, будет рабочая группа, мы формируем ее внутри, будем приглашать специалистов и всех, кто в этом заинтересован", - сказала она, отметив, что ведомство ожидает подключения к этой работе представителей субъектов РФ и компаний.

Из двух миллионов водных объектов в стране Росгидромет ведет мониторинг только полутора тысяч, что недостаточно для получения полной картины

Руководитель Росгидромета Максим Яковенко напомнил, что в системе оценки работы губернаторов появился показатель качества окружающей среды. Тем не менее, считает он, эффективность регулирования этой сферы в России осталась на уровне 2000 года. Из двух миллионов водных объектов в стране Росгидромет ведет мониторинг только полутора тысяч, что недостаточно для объективной картины. Кроме того, в России практикуют программный мониторинг, то есть замеры делаются с определенной периодичностью, в то время как в некоторых странах Европы его ведут непрерывно, что дает гораздо более точную информацию о состоянии воды.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Минприроды рассказало о планах выпуска косаток из "китовой тюрьмы"

Всероссийский водный конгресс призван повысить эффективность реализации всех федеральных проектов по водным ресурсам, разработанных в рамках выполнения "майских" указов президента России.

В фокусе межотраслевого и межведомственного обсуждения - ключевые мероприятия нацпроекта "Экология" по водным ресурсам ("Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Внедрение наилучших доступных технологий"), а также те пункты "Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", которые затрагивают эту сферу. Среди участников конгресса - министры природных ресурсов, строительства и коммунального хозяйства, депутаты, представители компаний и регионов.

Общество Экология Правительство Минприроды Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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