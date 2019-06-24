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24.06.2019 18:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Без "вышки"

Кому не нужен вуз?
Текст: Мария Агранович
Молодежь, которая работает в сфере информационных технологий, не считает высшее образование обязательным условием для устройства на хорошую работу. Такие данные получили эксперты Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС по итогам мониторинга трудоустройства выпускников вузов и колледжей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях.
Многие айтишники считают, что 4-5 лет на получение диплома - слишком долго. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Многие айтишники считают, что 4-5 лет на получение диплома - слишком долго. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Многие айтишники считают, что 4-5 лет на получение диплома - слишком долго. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Парадокс: среди опрошенных программистов большая часть с высшим образованием. Тем не менее 56 процентов считает: вузовский диплом им не так уж и важен, достаточно колледжа или профильных курсов.

Фото: Halfpoint / iStockphoto
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- Многие айтишники считают, что 4-5 лет на получение диплома - слишком долго, профессию можно освоить гораздо быстрее, а необходимые квалификации добирать в системе непрерывного образования, - комментирует директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. - В этом есть доля истины. Вот слова президента IBM Вирджинии Рометти: "Технологии меняют мир так быстро, что тратить время на учебу в университете становится бессмысленно".

Однако те, кто работает в сфере финансов и рекламы, государственном и муниципальном управлении, правоохранительных органах, все же уверены в необходимости "вышки" для получения хорошей работы. Самая "высокообразованная" часть молодежи, по данным исследования, работает в финансовых и рекламных компаниях, госуправлении - это больше 70 процентов сотрудников. В науке, культуре и здравоохранении контингент с высшим и средним профобразованием делится примерно пополам, а в промышленности, строительстве и инженерных компаниях больше тех, кто окончил колледжи.

Легко ли обладателю диплома найти работу? Оказывается, сложности нередко возникают с устройством на госслужбу и в правоохранительные организации. Сюда, по словам опрошенных, реальнее всего попасть по знакомству. В сфере информтехнологий большинство находят работу через объявления о вакансиях. Финансисты и рекламщики - рассылая резюме.

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Кстати, самые низкие зарплатные ожидания у молодежи, идущей в науку, образование, здравоохранение и культуру: около 40 процентов рассчитывают на 20-30 тысяч рублей в месяц. Только десятая часть оценивает свой труд в 50 тысяч рублей. Больше всего хотят получать те же IT-специалисты: около трети начинают отсчет как минимум от 60 тысяч.

- В целом молодежь выбирает прежде всего те сферы деятельности, где может себя реализовать, - говорит Татьяна Клячко. - Но, к сожалению, несмотря на то, что шесть лет мы реализовываем указ президента по повышению зарплат в сферах науки, образования и здравоохранения, у ребят, которые идут в науку, образование и медицину, очень занижены реальные представления о заработке, и они готовы мириться с невысокой зарплатой.

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