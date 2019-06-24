В парке "Патриот" 25 июня открывается одна из крупнейших военных выставок - "Армия-2019". Уже в пятый раз этот международный военно-технический форум покажет современные достижения российской оборонной науки и техники.

В этом году свои экспозиции впервые представляют Китай, Пакистан и Турция. В целом на форум собрались представители более 1,5 тысячи оборонных предприятий, которые продемонстрируют свыше 27 тысяч образцов своей продукции.

Высока вероятность, что впервые будет показан перспективный тяжелый ударный беспилотник "Охотник". Зрители смогут увидеть боевой робототехнический комплекс "Паладин" и модернизированный комплекс ПВО "Панцирь-СМ". В целом на выставке покажут около 30 новых образцов военной и гражданской техники.