Погода в Москве вернется к норме в первых числах июля

Если еще лет тридцать назад погоду прогнозировали только государственные метеослужбы, сейчас составляют прогнозы еще и частные компании. Прогнозы порой расходятся с точностью наоборот. Однако, что касается погоды начала июля, здесь метеорологи сходятся. Макушка лета начнется с тепла. Об этом сообщает "Фобос", "Гисметео" и Гидрометцентр РФ.

По данным специалистов, нынешняя неделя, особенно ее завершение, будет по температуре ниже климатической нормы. Если почти весь июнь температура держалась выше средних многолетних значений на 3-6 градусов, то в конце месяца на эти же градусы воздух остынет: в дневные часы температура не превысит +17, ночью около +10.

- С началом июля в столичном регионе потеплеет, - поясняет ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. - Температура постепенно придет в норму. А норма для июля в столице это + 23 днем и +13 ночью. Возвращения жары под тридцать градусов и выше, которая наблюдалась в минувшие дни, ждать не стоит.

С этим же мнением согласны и представители Гидрометцентра России, обещая температуру около нормы в начале июля. По долгосрочному прогнозу "Гисметео" лишь с середины июля температура воздуха поднимется к 30 градусной отметке. Первые две недели среднего летнего месяца температура, по их данным, будет колебаться в пределах +13…+24 градуса, так же они же обещают многочисленные дожди. К слову, июль обычно не только самый теплый месяц, но и самый дождливый - 94 мм - это норма для месяца.