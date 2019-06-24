Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за детей с мячом

В Курске полицейский открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы отогнать от своей машины детей, играющих в мяч. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

ЧП у дома №3 по улице Ламоновской города Курска произошло около девяти часов вечера 23 июня. Мужчина, вооруженный пистолетом, начал угрожать играющим во дворе детям.

- Мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвел один выстрел из пистолета в воздух. Мужчина является действующим сотрудником полиции, - сообщили в СК.

По факту стрельбы в СК начали процессуальную проверку. Пистолет у полицейского отобрали. Сейчас следователи разбираются в причинах произошедшего.

В полиции тем временем назначили свою проверку, по итогам которой руководство УМВД примет решение о возможности дальнейшей работы участника инцидента в органах внутренних дел.