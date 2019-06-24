Роспотребнадзор запретил купание на пляже Левобережный в Москве

Роспотребнадзор запретил купание на московском пляже Левобережный в связи с несоответствием качества воды санитарным нормам.

По данным санитарных врачей, вода не соответствует нормам по микробиологическим показателям. Связано это, скорей всего, с хорошим прогревом воды - из-за этого началось цветение водоема. Так, по данным Метеобюро Москвы и области, вода в Москве-реке в районе Звенигорода прогрелась до +24 градусов, в черте мегаполиса прогрев воды традиционно выше.

Откроется зона отдыха для купания лишь после приведения воды в соответствие с нормами. Следующий забор воды для проб будет взят не ранее чем через неделю. Не исключено, что после небольшого похолодания качество воды повысится.

Отметим, что разрешено купание в зонах отдыха Мещерское, озеро Школьное и озеро Черное, на пляже Тропарево, на пляжах Северный бор-2 и Северный бор-3.