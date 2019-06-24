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24.06.2019 08:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Роспотребнадзор запретил купание на пляже Левобережный в Москве

Текст: Ирина Огилько

Роспотребнадзор запретил купание на московском пляже Левобережный в связи с несоответствием качества воды санитарным нормам.

По данным санитарных врачей, вода не соответствует нормам по микробиологическим показателям. Связано это, скорей всего, с хорошим прогревом воды - из-за этого началось цветение водоема. Так, по данным Метеобюро Москвы и области, вода в Москве-реке в районе Звенигорода прогрелась до +24 градусов, в черте мегаполиса прогрев воды традиционно выше.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Откроется зона отдыха для купания лишь после приведения воды в соответствие с нормами. Следующий забор воды для проб будет взят не ранее чем через неделю. Не исключено, что после небольшого похолодания качество воды повысится.

Отметим, что разрешено купание в зонах отдыха Мещерское, озеро Школьное и озеро Черное, на пляже Тропарево, на пляжах Северный бор-2 и Северный бор-3. 

Общество Экология Общество Природа Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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