Школьники из Тулы и Екатеринбурга набрали по 400 баллов на ЕГЭ

Два школьника, сдававших ЕГЭ в этом году, смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам. Об этом сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Выпускник тульского лицея №2 Даниил Дрябин сдавал русский язык, математику, физику и информатику. Мальчик учился в физико-математическом классе, на счету выпускника - победы на олимпиадах среди школьников. По его словам, успешно сдать экзамен может тот, кто хорошо учился в школе, а у него была хорошая база, поэтому экзамены не представляли труда.

- Важно иметь базу по предметам и уделять внимание не столько подготовке непосредственно к экзаменам, сколько изучению наук... И, конечно, многое решает самостоятельная работа, - считает Даниил Дрябин.

Вторая 400-бальница - выпускница екатеринбургской гимназии №9 Анастасия Пределина. Она сдавала такие же экзамены, что и туляк Даниил. Работы по всем дисциплинам были оценены на сто баллов, сообщает пресс-служба департамента информполитики региона.

Первым 400-бальником в стране стал выпускник 2013-го года из Кирова, вторым - москвич в прошлом году, информирует "Вести-Тула" со ссылкой на общероссийскую статистику.

Справка "РГ"

По данным Рообрнадзора, два участника ЕГЭ-2019 смогли набрать 400 баллов по четырем предметам, 30 - по 300 баллов. Почти на 26 тысяч - до 302 тысяч - выросло число высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов).

В этом году ЕГЭ сдавали 750 тысяч человек. Как и в предыдущие годы, чаще всего выпускники 11 классов выбирали обществознание (315 тысяч человек), физику (139 тысяч), биологию (124 тысячи), историю (103 тысячи), химию (89 тысяч) и информатику (75 тысяч).