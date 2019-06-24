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24.06.2019 20:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школьники из Тулы и Екатеринбурга набрали по 400 баллов на ЕГЭ

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Два школьника, сдававших ЕГЭ в этом году, смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам. Об этом сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Выпускник тульского лицея №2 Даниил Дрябин сдавал русский язык, математику, физику и информатику. Мальчик учился в физико-математическом классе, на счету выпускника - победы на олимпиадах среди школьников. По его словам, успешно сдать экзамен может тот, кто хорошо учился в школе, а у него была хорошая база, поэтому экзамены не представляли труда.

- Важно иметь базу по предметам и уделять внимание не столько подготовке непосредственно к экзаменам, сколько изучению наук... И, конечно, многое решает самостоятельная работа, - считает Даниил Дрябин.

Вторая 400-бальница - выпускница екатеринбургской гимназии №9 Анастасия Пределина. Она сдавала такие же экзамены, что и туляк Даниил. Работы по всем дисциплинам были оценены на сто баллов, сообщает пресс-служба департамента информполитики региона.

Первым 400-бальником в стране стал выпускник 2013-го года из Кирова, вторым - москвич в прошлом году, информирует "Вести-Тула" со ссылкой на общероссийскую статистику.

Справка "РГ"

По данным Рообрнадзора, два участника ЕГЭ-2019 смогли набрать 400 баллов по четырем предметам, 30 - по 300 баллов. Почти на 26 тысяч - до 302 тысяч - выросло число высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов).

В этом году ЕГЭ сдавали 750 тысяч человек. Как и в предыдущие годы, чаще всего выпускники 11 классов выбирали обществознание (315 тысяч человек), физику (139 тысяч), биологию (124 тысячи), историю (103 тысячи), химию (89 тысяч) и информатику (75 тысяч).

Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия Правительство Минобрнауки Рособрнадзор Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Тульская область Тула УрФО Свердловская область Екатеринбург ЕГЭ в России
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