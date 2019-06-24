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24.06.2019 11:38
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

СМИ: Япония снимет запрет на импорт курятины из России

Текст: Александр Ленин

Японские власти планируют снять ограничения на импорт курятины российского производства. Стороны могут выйти на соответствующие договоренности по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает деловое издание Nikkei Shimbun. Переговоры лидеров государств состоятся 29 июня на полях саммита G20 в Осаке.

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Данный шаг, полагают в японском правительстве, позволит расширить объем двусторонней торговли, что в конечном итоге положительно скажется на общем климате в двусторонних отношениях с Москвой.

В свою очередь Токио рассчитывает увеличить экспорт традиционной японской говядины "вагю" в Россию и расширить на территории РФ производство мясной продукции.

Источники в министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии рассказали, что закупать мясо будут в западных регионах России, в частности, в Тульской и Брянской областях. Ожидается, что японский запрет на импорт российской курятины полностью снимут не раньше 2020 года.

Между тем генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отказался комментировать появившуюся новость, сославшись на то, что не может прогнозировать результаты предстоящих переговоров. По словам высокопоставленного чиновника, Владимир Путин и Синдзо Абэ на "двадцатке" затронут вопросы "из различных областей".

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Япония закупает небольшие объемы мясной продукции за рубежом в связи с опасениями завезти на острова птичий грипп и другие инфекции. По официальным данным, импорт куриного мяса в Японию в 2018 году составил около 550 тысяч тонн. Семьдесят процентов курятины поступило на рынки островного государства из Бразилии, около двадцати - из Таиланда.

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