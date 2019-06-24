Собянин пригласил москвичей на круглогодичную ярмарку в Новокосино

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на круглогодичную ярмарку в Новокосино. Об этом он написал в Twitter:

"Открыли круглогодичную ярмарку по адресу ул. Городецкая, д. 1 в Новокосино. В павильоне 22 торговых места, системы вентиляции, отопления и кондиционирования. Ярмарка будет работать с 09:00 до 20:00 с выходным в понедельник".

Он также отметил, что во время городских фестивалей ярмарка будет работать ежедневно.

До конца года в Москве откроются почти 20 ярмарок в каждом округе, которые будут работать шесть дней в неделю круглый год. Первую такую ярмарку полтора года назад открыли на Семеновской площади. В феврале и в Кузьминках, на улице Юных Ленинцев, 52 появился торговый павильон с привлекательным интерьером. В мае жители Косино-Ухтомского района Москвы получили окружную ярмарку на улице Святоозерской, владение 1. На всех - торговые павильоны и шатры, где проходят мастер-классы, по центру на каждой ярмарке - гигантская карусель, а еще есть спортивные площадки.

Сейчас участники проекта "Активный гражданин", живущие в районах Арбат и Ивановское, решают, нужны ли на их территории новые круглогодичные ярмарки. Голосование продлится до 9 июля на официальном сайте проекта.