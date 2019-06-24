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24.06.2019 12:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В честь праздника Дворец Бракосочетания №3 в Москве откроют в выходной

Текст: Ирина Огилько

В честь праздника, Московский Дворец бракосочетаний № 3, расположенный на юго-востоке столицы, будет работать в выходной день - понедельник, 8 июля, и дальше режим его работы станет ежедневным, то есть без выходных. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

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Как пояснили в пресс-службе, сделано это по многочисленным просьбам москвичей. Поэтому начиная с 8 июля, Дворец будет работать ежедневно, то есть без выходных. "Несмотря на то, что понедельник традиционно выходной день, Московский Дворец бракосочетаний № 3 будет проводить 8 июля регистрации", - приводит слова начальника Управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой сайт мэра и правительства Москвы.

Как напомнили, "РГ" в управлении, в этом году 1,3 тыс. пар приурочили к празднику Дня семьи, любви и верности создание семьи.

Отметим, что популярностью у молодоженов пользуются День города, Красная горка, День всех влюбленных и 8 марта. Теперь, день в день на эти праздники можно будет расписаться на юго-востоке города.

Адрес Дворца бракосочетания №3, ул. Юных Ленинцев, д. 35, корп. 1

Кстати

День семьи, любви и верности в России отмечается с 2008 года. Он связан с днем почитания православных святых Петра и Февронии, считающихся покровителями семьи. Жизнь Петра и Февронии Муромских - история любви, верности и жертвенности. При царе Иване Грозном супруги были причислены к лику святых. Их мощи являются главной святыней Мурома, к которой стекается множество паломников.

В этом году город украсят к празднику более 700 афиш, билбордов с символами праздника. Поздравительные видеоролики будут транслировать на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате и медиафасаде здания Центрального телеграфа на Тверской улице.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День семьи, любви и верности
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