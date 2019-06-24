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24.06.2019 15:10
Проект: В регионах

В десятый раз "Свеча памяти" зажглась в Калуге

В Калуге в канун Дня памяти и скорби, в рамках партийного проекта "Историческая память", состоялась мемориальная акция "Свеча Памяти". В ней приняли участие депутаты Городской Думы города Калуги от фракции "Единая Россия" Людмила Сусова и Павел Середин, члены Молодежной палаты при Городской Думе Калуги, жители, которые пришли на Площадь Победы, чтобы выразить свое уважение к тем, кто не жалея своей жизни защищал Родину от фашистских захватчиков.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Миллионы свечей зажглись в этот день по всей России в память о погибших в Великой Отечественной войне. Возле могилы Неизвестного солдата активисты выложили из свечей слово "Помним" - символ благодарности и уважения к защитникам всей страны и Калужского края.

Фото: Калужская городская Дума
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Выступая перед собравшимися, почетный гражданин Калужской области и города Калуги Николай Алмазов отметил: "Мы собрались, чтобы почтить светлую память героев Великой Отечественной войны, которые своей жизнью защищали мир на земле. Война унесла бесчисленное количество жертв, в том числе 27 миллионов жизней наших соотечественников. Калужане также активно принимали участие в войне - на фронт ушло более 150 тыс. уроженцев нашего региона, из них более 100 тыс. не вернулось с полей сражений. Более 200 калужан стали героями Советского Союза. Не случайно и Берлин было поручено взять выходцу из нашей области - Георгию Константиновичу Жукову!".

Депутат Городской Думы города Калуги Людмила Сусова пожелала всем молодым людям, присутствующим на мероприятии, стать настоящими наследниками Великой Победы, а также поблагодарила всех жителей Калужской области за участие в Всероссийской акции "Диктант Победы". Кроме того, она вручила благодарственное письмо победителю федерального этапа акции, ученику калужской Гимназии №24 Дмитрию Крапивину.
В завершение акции калужане почтили минутой молчания память о героях войны и возложили цветы и свечи в память о тех, кто боролся за счастье и свободу родной страны.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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