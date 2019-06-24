В Ярославле задержан оптовый наркокурьер

Ярославские полицейские задержали курьера с четырьмя килограммами наркотиков. По информации УМВД по региону, 26-летний мужчина был взят с поличным в промышленной зоне областного центра.

- У задержанного обнаружены и изъяты пакеты с порошкообразным и растительным веществами. Экспертиза установила, что в одной упаковке находились три килограмма синтетического наркотика метамфетамина, а в другой - килограмм гашиша, - рассказала официальный представитель УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.

Следствие полагает, что мужчина - оптовый курьер интернет-магазина, распространяющего наркотические средства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". По ходатайству следствия суд заключил подозреваемого под стражу.