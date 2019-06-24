Новости

Трамп ввел санкции против иранского аятоллы Хаменеи 19:40
Собянин пригласил москвичей на круглогодичную ярмарку в Новокосино 19:34
Под Ростовом загорелся автобус, перевозивший более 70 детей 19:25
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д’Ампеццо 19:19
В Калуге сотрудник ГИБДД на мотоцикле насмерть сбил пешехода 19:18
В Ярославле задержан оптовый наркокурьер 19:10
Опубликовано видео схода мощного селя на горном курорте в Сочи 19:09
Премьер Франции: Санкции против РФ могут отменить в любой момент 18:55
Индийское "Аббатство Даунтон" покажут на сайте Первого канала 18:48
Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки 18:47
В Вологде появился памятник военному летчику Александру Клубову 18:37
Ученые выяснили, какое количество алкоголя отключает силу воли 18:30
Рафаэль Бенитес покинет пост главного футбольного клуба "Ньюкасл" 18:23
Новый кроссовер Ford размером с Lada Xray готов к премьере 18:17
СМИ: Второй пилот с разбившихся в Германии истребителей обнаружен мертвым 18:16
В Петербурге начнутся экскурсии на бриг с "Алых парусов" 18:10
Псковского подростка задержали за убийство матери друга 18:05
Ространснадзор приступил к контролю перевозки детей к местам отдыха 18:02
На форуме "Армия-2019" покажут новейшую систему залпового огня 18:02
В Сочи предложили организовать зимнюю версию "Нашествия" 17:52
На Дону в ДТП с автобусом погибли три человека 17:49
В вузах не будут вводить единую систему оценки качества образования 17:35
В Подмосковье запретили въезд в некоторые леса 17:19
Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество в противодействии терроризму 17:19
В Витебске откроют памятник создателю "Славянского базара" Родиону Бассу 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
24.06.2019 19:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле задержан оптовый наркокурьер

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Ярославские полицейские задержали курьера с четырьмя килограммами наркотиков. По информации УМВД по региону, 26-летний мужчина был взят с поличным в промышленной зоне областного центра.

В Волгограде поймали группу "закладчиков" наркотиков

- У задержанного обнаружены и изъяты пакеты с порошкообразным и растительным веществами. Экспертиза установила, что в одной упаковке находились три килограмма синтетического наркотика метамфетамина, а в другой - килограмм гашиша, - рассказала официальный представитель УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.

Следствие полагает, что мужчина - оптовый курьер интернет-магазина, распространяющего наркотические средства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". По ходатайству следствия суд заключил подозреваемого под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на призыв не возвращать Россию в ПАСЕ из-за МН17
Два истребителя потерпели крушение в Германии
Роман Бабаян стал главредом радиостанции "Говорит Москва"
В Минобороны раскрыли подробности внезапной боевой проверки
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси