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24.06.2019 17:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ярославской квартире пенсионерку завалило мусором

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ярославской квартире спасатели откопали погребенную под кучей мусора пожилую женщину.

Как рассказали в центре гражданской защиты Ярославля, инцидент произошел в субботу, 22 июня. Пожилая жительница Дзержинского района, до предела захламившая квартиру принесенными с помоек "ценностями", вставая с дивана, задела гору скопившегося скарба, которым было наполнено пространство чуть ли не до потолка. В результате пакеты, коробки, мешки, сумки со всевозможным барахлом рухнули на нее.

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- Погребенная под кучей мусора женщина начала стучать в пол, соседи вызвали "скорую", но медики не смогли подобраться к пострадавшей и вызвали спасателей, - рассказала официальный представитель городского центра гражданской защиты Ирина Грушникова.

Приехавшим специалистам пришлось в прямом смысле слова откапывать женщину из-под мусорных завалов, которыми была заполнена вся квартира. Пострадавшую доставили в больницу.

По словам Ирины Грушниковой, случаи, когда спасателям приходится выезжать в такие предельно захламленные квартиры, не столь уж редки: в Ярославле они регистрируются два-три раза в год. Обычно в центр гражданской защиты обращаются соседи таких собирателей, которых беспокоит зловоние. При этом она отметила, что это первый случай, когда мусор человек оказывается под мусорными завалами.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль
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