В ярославской квартире пенсионерку завалило мусором

В ярославской квартире спасатели откопали погребенную под кучей мусора пожилую женщину.

Как рассказали в центре гражданской защиты Ярославля, инцидент произошел в субботу, 22 июня. Пожилая жительница Дзержинского района, до предела захламившая квартиру принесенными с помоек "ценностями", вставая с дивана, задела гору скопившегося скарба, которым было наполнено пространство чуть ли не до потолка. В результате пакеты, коробки, мешки, сумки со всевозможным барахлом рухнули на нее.

- Погребенная под кучей мусора женщина начала стучать в пол, соседи вызвали "скорую", но медики не смогли подобраться к пострадавшей и вызвали спасателей, - рассказала официальный представитель городского центра гражданской защиты Ирина Грушникова.

Приехавшим специалистам пришлось в прямом смысле слова откапывать женщину из-под мусорных завалов, которыми была заполнена вся квартира. Пострадавшую доставили в больницу.

По словам Ирины Грушниковой, случаи, когда спасателям приходится выезжать в такие предельно захламленные квартиры, не столь уж редки: в Ярославле они регистрируются два-три раза в год. Обычно в центр гражданской защиты обращаются соседи таких собирателей, которых беспокоит зловоние. При этом она отметила, что это первый случай, когда мусор человек оказывается под мусорными завалами.