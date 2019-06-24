В Калуге провели День выпускника

Одним из главных событий минувшей недели стал День выпускника, в этом году получивший название "Выпускной над Окой". В воскресенье 23 июня более 1700 одиннадцатиклассников возложили цветы к Вечному огню, после чего праздничное шествие двинулось по центральным улицам города до площади Старый торг, где был организован праздничный концерт. Калужане любят и ждут это мероприятие, как и в прежние годы посмотреть на выпускников собралось немало зрителей.

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов в этот день побывал на вручении аттестатов выпускникам калужской средней школы №6 и пожелал ребятам удачи во всех их начинаниях: "Дорогие ребята, вы - будущее нашего города, нашей страны! От всей души желаю вам счастья, уверенности в своих силах, успехов и удач! Для вас начинается новый этап жизни, полный надежд, стремлений, мечтаний! Вы вступаете в пору, когда закладывается фундамент дальнейшей взрослой жизни - выбор любимого дела, профессии, своего места в жизни. Желаю вам успешно определиться с этим важнейшим выбором!".

Приняли участие в мероприятии и школьники, приехавшие из округа-побратима Зуль и их руководитель фрау Биргит фон Нордхайм, которая в юности проходила практику в Калужском государственном педагогическом институте. Она рассказала, что город всем очень нравится и детям интересно знакомиться с Калугой и поздравила выпускников: "Для меня это трогательный момент. Я очень рада, что имею возможность побывать на этом празднике. Дорогие выпускники, от всей делегации я поздравляю вас с этим праздником - днем окончания школы. Я желаю вам всего доброго, здоровья счастья успехов и любви".