В Калуге провели День выпускника

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов в этот день побывал на вручении аттестатов выпускникам калужской средней школы №6 и пожелал ребятам удачи во всех их начинаниях: "Дорогие ребята, вы - будущее нашего города, нашей страны! От всей души желаю вам счастья, уверенности в своих силах, успехов и удач! Для вас начинается новый этап жизни, полный надежд, стремлений, мечтаний! Вы вступаете в пору, когда закладывается фундамент дальнейшей взрослой жизни - выбор любимого дела, профессии, своего места в жизни. Желаю вам успешно определиться с этим важнейшим выбором!".
Приняли участие в мероприятии и школьники, приехавшие из округа-побратима Зуль и их руководитель фрау Биргит фон Нордхайм, которая в юности проходила практику в Калужском государственном педагогическом институте. Она рассказала, что город всем очень нравится и детям интересно знакомиться с Калугой и поздравила выпускников: "Для меня это трогательный момент. Я очень рада, что имею возможность побывать на этом празднике. Дорогие выпускники, от всей делегации я поздравляю вас с этим праздником - днем окончания школы. Я желаю вам всего доброго, здоровья счастья успехов и любви".