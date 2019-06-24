В Калугу прибыла делегация школьников из Германии

В рамках празднования 50-летия побратимских отношений между Калугой и немецким городом Зуль, в Калугу прибыла делегация школьников. Ребята изучают русский язык, русскую культуру, историю России и принимают участие в программе обмена учащимися между городами-побратимами.

22 июня, в День памяти и скорби, немецкие школьники вместе с Главой городского самоуправления города Калуги Александром Ивановым и Городским головой Дмитрием Разумовским возложили цветы к Вечному огню на Площади Победы, почтив память солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

Молодежь из Германии на калужской земле ожидает насыщенная программа, включающая в себя посещение музеев, осмотр достопримечательностей, познавательные поездки в границах региона и в город Москву, а также участие в Дне выпускника.