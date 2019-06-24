Скейтбордисты портят гранитные бордюры памятников, парапеты, лестничные марши и пугают прохожих, внезапно сваливаясь им под ноги со своих досок. Такое не раз случалось, например, у памятника Горькому на площади Тверской заставы или на Поклонной горе. Чтобы у экстремалов было свое место для занятий, сейчас во многих парках выделяют им специальные площадки. А на востоке создается даже целый кластер экстремальных видов спорта.

Расположен он будет в детском Черкизовском парке. Дойти или вернее доехать до него можно хоть на доске, велосипеде или самокате. Для этого пешеходную тропинку превращают в велосипедную дорожку протяженностью чуть более километра, чтобы экстремалы никому не мешали. Как рассказали "РГ" в департаменте капремонта, общая площадь кластера - более 4 тыс. кв. м. Там разместятся скейт-парк и памп-трек, а также места для отдыха спортсменов, велопарковки и пункты проката оборудования. Хорошее освещение позволит заниматься спортом и вечером.

Памп-трек - это место, где любители велосипедов, роллеров, скейтбордов и самокатов могут отрабатывать свои трюки. Его трасса похожа на неглубокую извилистую колею, представляющую собой чередование волн, кочек и контруклонов. На Черкизовском памп-треке она с двумя траекториями прохождения. Двигаться по ним можно за счет собственной скорости, не отталкиваясь ногами и не крутя педалей. Испытать свою выносливость на участке из 11 поворотов, а более опытные смогут выбрать траекторию посложнее. Общая длина обеих траекторий составит 220 м.

По данным департамента капремонта, для памп-трека уже сделано песчаное основание с дренажной системой, чтобы не скапливалась вода. Сейчас трассу закатывают в мелкозернистый асфальт.

Вторая часть кластера - большой скейт-парк площадью 1,5 тыс. кв. м. Он состоит из двух секций, одна из которых имитирует городские препятствия - лестницы, парапеты, основания памятников, перила, грани и скаты. Вторая - для более продвинутых спортсменов, позволит проводить амплитудные тренировки и выполнять различные трюки, в том числе и на трюковых самокатах.

- Дизайн и конфигурация скейт-парка разработана совместно с профессиональным сообществом спортсменов-скейтбордистов, - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что скейтбординг - новая олимпийская дисциплина, к тому же очень популярная среди молодежи. По словам чиновника, кластер для экстремальных видов спорта станет, несомненно, новой достопримечательностью не только самого парка, но и всего Восточного округа. По расчетам властей, все работы на этом объекте завершатся в конце лета.