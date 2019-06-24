В Москве до конца года построят шесть станций метро

Во второй половине 2019 года в Москве планируют сдать шесть новых станций метро. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет, прежде всего, о новом участке Некрасовской линии от "Косино" до "Авиамоторной". Здесь разместят пять станций: "Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Нижегородская".

После этого "розовая" ветка войдет в состав Большой кольцевой линии. До конца года планируется достроить северо-восточную часть БКЛ от "Авиамоторной" до "Лефортово" - возведение этой станции заканчивается.