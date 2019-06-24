В Москве мужчина похитил коробку с волосами стоимостью 450 тысяч рублей

В столице разбойник похитил у 26-летней девушки коробку с волосами стоимостью 450 тысяч рублей.

Как сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД Москвы Юрий Титов, потерпевшая разместила информацию о продаже волос в интернете. Преступник под видом покупателя договорился о встрече. Попав в квартиру, он стал угрожать хозяйке пистолетом, и та отдала коробку. Потом заявила в полицию.

Оперативникам удалось выяснить, что волосы похитил 31-летний рецидивист. Его задержали в Воронежской области. К тому моменту он успел продать награбленное. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о разбое. Полиция выясняет, был ли у него сообщник.