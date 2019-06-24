В Москве нашли подпольную клинику абортов

Подпольная клиника, где делали аборты мигрантам, процветала прямо в центре Москвы. После того, как в результате оказания некачественной медицинской помощи в ней умерла пациентка, деятельностью врачей заинтересовался Росздравнадзор по Москве и области.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в результате проверки выяснилось, что клиника не имела лицензии на оказание медицинских услуг. Врачи работали на несертифицированном оборудовании, купленным в интернете, лекарства, в том числе и для проведения реанимации больных, были просроченными. Официального трудоустройства врачи не имели, а во главе клиники стоял не главврач, а гендиректор без медицинского образования.

По словам сотрудников клиники, ее основным профилем считались стоматология и пластическая хирургия. Но самой популярной услугой были аборты. Из-за низких цен услугой пользовались, в основном, мигранты.

В настоящий момент гендиректору подпольной клиники вынесен приговор - 1 год лишения свободы. Такой же срок грозит врачу, оперировавшему погибшую пациентку. "При выборе места получения медицинской помощи ни в коем случае нельзя ориентироваться на ценовую политику", - заявил руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий. Он порекомендовал проверять подлинность медицинских лицензий на сайте Росздравнадзора.