В Москве появился гигантский стеклянный купол

В зоне променада тематического парка "остров мечты", что возводится в Нагатинской пойме Москвы, смонтирован самый большой в России стеклянный купол. Его площадь составляет 8 тысяч квадратных метров - это в семь раз больше, чем купол над галереей Виктора Эммануила в Милане и в 2,5 раза - чем купол Нормана Фостера над Рейхстагом.

Высота купола, который расположился над центральным атриумом "острова Мечты", составляет 35 метров. Это как 12-этажный дом. Его монтаж длился полтора года. И это не единственный купол парка - всего здесь будет семь стеклянных крыш общей площадью более 28 тысяч квадратных метров. Все купола уже смонтированы.

"При их проектировании мы учли все особенности московской погоды с обильными снегопадами и дождями. Зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом - поддерживаться прохладная температура", - уточнил руководитель проекта "Остров Мечты" Константин Голубев. По его словам, посетителям парка будет комфортно и зимой, и летом.