В Нововоронеже в восьмой раз зажгли "Свечу памяти"

22 июня, в День памяти и скорби, в Нововоронеже у мемориала "Звезды Славы" прошла патриотическая акция "Свеча памяти", которую восьмой год подряд организует Общественная палата Нововоронежа.

"Эта дата - одна из самых трагических в истории нашей страны. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, поэтому очень важно передать историческую правду нашим детям, внукам. Об этом нужно говорить, чтобы эти страшные события больше никогда не повторились", - рассказала председатель Общественной палаты Нововоронежа Инна Кудряшова.

Участие в акции приняли представители местной администрации, работники Нововоронежской АЭС, Совет ветеранов Нововоронежской АЭС, члены Организации молодых атомщиков, городской Совет ветеранов, ветераны-пограничники, ветераны-десантники, казачество, жители города.

"Эта традиция прижилась в городе. Каждый раз приходят все новые и новые люди. В утренней тишине особенно проникновенно звучат памятные слова о наших героях, одержавших победу в той войне, подаривших нам мир", - отметил глава города Николай Нетяга.

В память о ветеранах Великой Отечественной войны зажгли свечи. Нововоронежцы читали стихотворения, пели военные песни, делились воспоминаниями о своих родственниках-ветеранах. Ровно в четыре часа утра состоялась минута молчания. Именно в это раннее время в 1941 году Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Пограничники стали первыми, на кого пришелся внезапный удар фашистских захватчиков.

"По плану "Барбаросса" на преодоление сопротивления пограничников отводилось от 30 минут до одного часа, но враги просчитались. Пограничники задерживали врага на дни и недели, стояли насмерть, до последнего патрона", - рассказал председатель нововоронежского отделения ветеранов пограничной службы Николай Башкатов.

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война, которая закончилась безоговорочной победой СССР и капитуляцией Германии, подписанной 9 мая 1945 года. К моменту основания Нововоронежа в городе проживало более восьмисот ветеранов, которые принимали активное участие в строительстве Нововоронежской АЭС. Сейчас в городе осталось всего 17 ветеранов.

Памятные мероприятия, посвященные 22 июня, продолжились днем. В 10 часов прошел торжественный митинг с возложением цветов и венков к мемориалу "Звезды Славы", а в городском кинотеатре состоялся показ фильма "Белорусский вокзал".

Справка

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). АЭС расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора АЭС являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идёт этап опытно-промышленной эксплуатации.Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.