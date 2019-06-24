Курильский вулкан Райкоке нарушил вековое "молчание"

На центральных Курилах после 95-летнего затишья проснулся вулкан Райкоке (второе название - Столповой), сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольгу Гирину.

По ее словам, мощное извержение с выбросом пепла на высоту 12-13 километров над уровнем моря длилось более 12 часов.

- Образовалась огромная пепловая туча длиной более двух тысяч километров, шириной - 750-800 километров, - сообщила Ольга Гирина.

Извержению Райкоке, расположенному на одноименном острове, был присвоен высокий красный код авиационной опасности. Самолеты на международных авиатрассах, проходящих в этом районе, меняли курс, чтобы обогнуть пепловое облако.

Сейчас извержение закончилось, но на вулкане продолжается фумарольная активность.

Справка "РГ"

Высота вулкана Райкоке - 551 метр над уровнем моря, глубина кратера - 200 метров, диаметр кратера - около 700 метров. Предположительное время его последнего извержения - 1924 год.