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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прибавка вместо яслей

На Сахалине будут платить новое пособие
Текст: Евгения Шерешевская (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(7893)
С 1 июля дополнительную финансовую помощь получат семьи сахалинцев и курильчан, в которых первый или второй ребенок в возрасте от полутора до трех лет не посещает детсад из-за отсутствия свободных мест. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, сейчас в островной области более шести тысяч таких малышей.

До принятия областной Думой закона о новой мере соцподдержки родители получали пособие только на детей до полутора лет. С 1 июля срок его выплаты для некоторых семей увеличится - либо до третьего дня рождения ребенка, либо до момента, когда он получит возможность пойти в детский сад. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума в регионе, которая сейчас составляет 14 536 рублей. "Для нашей семьи это будет неплохой поддержкой. Сыну два года, но путевку в детский сад мы пока не получили. Поэтому я не могу устроиться на работу, живем на зарплату мужа", - поделилась южносахалинка Галина Светлова.

На новую меру поддержки могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума.

Пособие по уходу за ребенком приравняют к прожиточному минимуму
Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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