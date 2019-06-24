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24.06.2019 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине медведь напал на рыбака

Текст: Евгения Шерешевская

Встреча человека с медведем произошла на реке Даги в Ногликском районе Сахалина. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного и охотничьего хозяйства.

Фото: iStock
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Рыбачивший здесь мужчина, увидев хищника, попытался влезть на дерево. Медведь стал его преследовать и стянул вниз, повредив рыбаку ногу. И все же последнему удалось добежать до реки и вплавь уйти от зверя. В воду косолапый почему-то заходить не стал.

Сотрудники рыбоохраны, пришедшие на помощь пострадавшему, доставили его на станцию скорой помощи. Здоровью рыбака ничто не угрожает.

На месте происшествия работает оперативная группа лесничества. При необходимости будет принято решение об отстреле хищника.

В тот же день с сообщением о появлении медведей вблизи населенного пункта обратились в Долинское лесничество. Местные жители рассказали, что медведица с двумя взрослыми медвежатами бродит по кладбищу. Выехавшие на место лесники застали там только медвежат и попытались отпугнуть их, но животные, хоть и держались на расстоянии, не хотели уходить в лес. Сотрудники лесничества продолжают дежурство в этом районе.

Справка "РГ"

Решение об отстреле принимается только в крайнем случае, когда медведи теряют страх перед человеком. Всего с начала года в министерство лесного и охотничьего хозяйства поступило 33 обращения о выходе медведей к людям. Четырех опасных хищников отстрелили в Анивском районе, по одному - в районе Южно-Сахалинска и Южно-Курильском городском округе.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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