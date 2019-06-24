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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Сахалине открылся кинофестиваль "Утро Родины"

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

Второй фестиваль телевизионных фильмов "Утро Родины" стартовал в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

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В конкурсной программе представлено 12 сериалов, в числе которых "Садовое кольцо", "Звоните ДиКаприо", "Спарта", "Динозавр", "Ненастье", "Обычная женщина", "Домашний арест", "Годунов" и другие. Как отметил президент фестиваля продюсер, актер и режиссер Сергей Жигунов, впервые в конкурсном показе участвуют фильмы, премьера которых прошла в Интернет-пространстве.

По итогам рассмотрения киноработ жюри присудит призы в 10 номинациях: лучшие фильмы, режиссерские и операторские работы, мужские и женские роли, сценарии.

- Телевизионное кино сегодня выходит на новый уровень. Актеры, которые ранее избегали сериалов, ищут возможность сниматься в них. В телевизионном кино есть возможность говорить о серьезных вещах в спокойной атмосфере. Думаю, что в рамках фестиваля увижу много интересного, - отметил актер, режиссер и сценарист Владимир Меньшов, возглавивший жюри фестиваля.

В числе судей - оператор Юрий Шайгарданов, кинокомпозитор Юрий Потеенко, актеры Вениамин Смехов и Ирина Горбачева. Конкурсные фильмы также оценивают режиссеры Дмитрий Иосифов, Василий Сигарев и Алексей Кирющенко.

Кроме конкурсных показов, в программе фестиваля множество других интересных событий. Известный актер Сергей Маковецкий представит свой моноспектакль-откровение "Неслучайная встреча". Перед зрителями выступят известные певцы, музыканты и творческие коллективы.

Пять выдающихся режиссеров лично представят свои картины: Владимир Меньшов - "Зависть богов", Андрей Смирнов - "Француз", Валерий Тодоровский - "Подмосковные вечера", Егор Баранов - "Гоголь. Страшная месть" и Василий Сигарев - "Страна ОЗ".

С 25 по 29 июня в Южно-Сахалинске популярные актеры и режиссеры откроют уличные арт-объекты, посвященные сюжетам отечественных фильмов. Изображения персонажей популярных советских и российских кинокартин появятся на пяти стенах зданий города. Режиссеры или актеры фильмов завершат создание арт-объекта своей подписью. В создании произведений стрит-арта, кроме сахалинских, участвуют художники из Владивостока и Хабаровска.

Накануне фестиваля, в День памяти и скорби, в Южно-Сахалинске проведена акция "Великое кино Великой страны", которую поддержали в 900 городах РФ. Более 100 тысяч человек по всей России в этот день посмотрели фильм "Белорусский вокзал".

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