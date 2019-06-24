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24.06.2019 11:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине в водопроводной воде нашли вирус гепатита А

Текст: Юрий Батин

В городе Оха Сахалинской области семью из трех человек госпитализировали с гепатитом А. При проверке водопроводной воды две пробы из четырех оказались положительными на вирус.

"Вирус гепатита А обнаружен в пробах воды в многоквартирном доме на улице Дзержинского и из крана в туалете городского бассейна "Дельфин". В самой чаше вода оказалась чистой", - цитирует в понедельник РИА Новости мэра города Сергея Гусева.

Именно в этом доме на Дзержинского живут заболевшие.

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По словам мэра, в ночь с понедельника на вторник городской водопровод будут промывать водой с повышенным содержанием хлора. Население Охи - более 20 тысяч человек - предупреждено, поэтому люди сделали суточный запас чистой воды, которую, впрочем, можно использовать только в технических целях.

"Использовать воду для приготовления пищи охинцы смогут со второй половины вторника после промывки труб", - отметил Гусев.

По его словам, в Оху поступило около 800 доз вакцины. Ее уже получили 400 детей дошкольного возраста. Оставшиеся дозы во вторник получат сотрудники городского коммунального хозяйства.

Сергей Гусев добавил, что состояние госпитализированных специалисты Охинской ЦРБ оценивают как удовлетворительное. У 67 соседей по дому анализы показали отсутствие возбудителя болезни.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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