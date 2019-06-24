Устроивший стрельбу в квартире житель Якутска сдался полиции

В Якутске полиция задержала мужчину, открывшего в понедельник стрельбу в многоквартирном жилом доме.

По информации пресс-службы МВД Якутии, заявление от жительницы одного из домов по улице Губина о том, что в подъезде раздаются выстрелы, поступило в дежурную часть полиции в 12.58 по местному времени. На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Дом оцепили.

В ходе переговоров мужчина, несколько раз выстреливший в дверь своей квартиры, выбросил ружье на улицу через балкон и сдался полицейским. Стрелявшего задержали и увезли на допрос. Оружие изъято. В ходе происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, стрелку 34 года.