В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком

В Якутии на острове Котельный найден скелет мамонта с бивнем со следами обработки. С высокой степенью вероятности над костью поработал древний человек.

Находка была сделана во время экспедиции палеонтологов Академии наук Якутии на Новосибирские острова. Как сообщила пресс-служба АН РС(Я), ученые поехали на Котельный, чтобы выдолбить из толщи льда и вывезти в Якутск другую палеонтологическую ценность - тушу карликового мамонта, обнаруженную там в прошлом году. Однако к их приезду температура воздуха здесь прогрелась до рекордных 20 градусов, реки вскрылись, и место, где находится туша, затопило.

Входившие в состав группы жители Аллаиховского района республики вспомнили, что год назад в 10 километрах от места неудавшихся раскопок видели фрагменты черепа мамонта. Ученые отправились туда.

- Вместе с местным жителем мы перекопали участок площадью 20 квадратных метров. Нам удалось извлечь скелет мамонта, состоящий примерно из 40 процентов костей. Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.

Он подчеркнул, что современник не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в зимовье. А в древности люди, не имея возможности перевозить тяжелые грузы, обрабатывали туши на месте добычи. Нужное они забирали с собой, а остатки оставляли.

- Именно их мы и обнаружили, - отметил ученый.

Обработанный кусок бивня весом 23,6 килограмма доставлен в Якутск для исследований. Для изучения следов человеческого воздействия будут привлечены ученые-археологи, а точный возраст находки покажет радиоуглеродная датировка, которую якутяне проведут совместно с коллегами из зарубежных научных лабораторий.