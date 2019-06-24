В Якутии произошло землетрясение

В понедельник утром на территории Томпонского района Якутии произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ, колебания земной коры были зафиксированы на глубине 10 километров. Ближайший населенный пункт, поселок Теплый Ключ, расположен в 42-х километрах от эпицентра.

По информации оперативных служб района и поселка Теплый Ключ, жертв и разрушений нет, нарушений целостности конструкций не выявлено, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Местные жители толчков не ощутили.