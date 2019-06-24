В Приамурье молния ударила в двух говоривших по телефонам рабочих

В понедельник в 09:28 по местному времени оператор Единой диспетчерской службы получил сообщение о происшествии в селе Каникурган Благовещенского района. Как сообщается на официальном сайте администрации района, молния ударила в людей.

Пострадали двое мужчин, 32 и 33 лет, по предварительной информации, оба - дорожные рабочие. В тот момент, по словам очевидцев, они говорили по сотовым телефонам. Пострадавшим, можно сказать, повезло: рядом находилась карета "скорой", оперативно доставившая их в областную поликлинику, где людям оказали первую медицинскую помощь.

Оба рабочих получили травмы средней степени тяжести. Помимо поражения молнией у обоих, у одного диагностировали ожог ног в области голеностопных суставов, у второго - ожог верхней левой руки первой и второй степени.