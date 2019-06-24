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24.06.2019 11:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Забайкалья убил ребенка за отказ учиться читать

Текст: Юлия Гарднер

В Забайкалье перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве пасынка, истязании сожительницы, а также совершении трех краж.

По версии следствия, 6 сентября 2018 года он, будучи пьяным, решил научить пятилетнего ребенка читать. Тот отказался, за что отчим не менее четырех раз ударил его по груди и лицу, а затем избил мухобойкой.

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"После этого трижды поднял мальчика над головой и бросил на пол. Ребенок от полученных травм скончался", - сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

Матери малыша в этот момент не было дома. Когда она вернулась, сожитель не давал ей вызвать "скорую" и полицию.

К слову, как установило следствие, мужчина в 2017-2018 годах систематически истязал ее, избивая руками, ремнем и сапогами по голове и телу.

Во время расследования вскрылись и эпизоды краж, совершенные обвиняемым. Так, он похитил из квартир жителей города Балея телевизор, деньги, перфоратор, электроинструмент и другие вещи.

Стоит отметить, что ранее забайкалец пять раз привлекался к уголовной ответственности. Если его вину докажут, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край
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