В Самаре совершил экстренную посадку летевший в Уфу самолет

В Самаре из-за технической неисправности аварийную посадку в ночь на 24 июня совершил самолет авиакомпании UTair, который выполнял рейс из Анапы в Уфу. В этот момент на борту было 99 пассажиров, никто не пострадал.

До конечного пункта назначения пассажиры добрались только утром. Один из них рассказал корреспондентам "Вести-Башкортостан" о том, что происходило на борту. По его словам, во время посадки в самолете был сильный запах гари, хотя не было понятно, что и где горит. В какой-то момент сработала сигнализация из-за чего из верхней панели выпали маски. Неожиданно погас свет, люди подумали, что самолет падает, но затем все выравнялось и посадка была мягкая.

В международном аэропорту Уфы уточнили, что из-за позднего прибытия этого рейса задержался другой рейс "Уфа-Анапа" UT-392.